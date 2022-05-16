15 yaşındaki çocuk tabancayla babasını öldürdü

Malatya’da 15 yaşındaki çocuk, babasını tabancayla öldürdü.

Fotoğraf: Reuters (Temsili)

AA’nın haberine göre Melekbaba Mahallesi İmbik Sokak’ta ikamet eden 43 yaşındaki Mehmet Ş. ile oğlu arasında henüz öğrenilemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen tartışmada Ö.Ş., babasını tabancayla başından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, Mehmet Ş.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Mehmet Ş.’nin cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığı’na gönderildi.

Ö.Ş. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.