15 aylık bebeğini kaplandan kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde yaşayan bir kadın, 15 aylık bebeğini, ona saldıran kaplandan kurtarmaya çalışırken ağır yaralandı.

Fotoğraflar: BBC

Times of India’nın haberine göre pazar günü, Bandavgarh Ulusal Parkı’ndaki kaplan koruma alanının yakınlarındaki bir köyde yaşayan Arçana Çudari’nin oğlunun başına dişlerini geçiren bir kaplan bebeği ondan alıp götürmeye çalıştı.

Vargücüyle oğlunu kurtarmaya çalışan annenin çığlıklarını duyan köylüler yardıma koştu. Sopalarla kaplanı ikilinin yanından uzaklaştırdı.

Elleriyle oğlunu kaplandan çekip kurtarmaya çalışan kadın ve bebek yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Annenin ağır, bebeğin hafif yaralı olduğu belirtildi.

Kaplanın köye inmesi halk arasında panik oluşturdu.

Hindistan’da özellikle ormana ve ulusal parklara yakın bölgelerde hayvan saldırıları oluyor.

Köylüler, BBC’ye kaplanların yanı sıra fillerin de köylerine girdiğini söylerken uzmanlar, sorunun hayvanların yaşam alanlarının daraltılmasından kaynaklandığına dikkat çekiyor.