14 yılda 52 ameliyat oldu; pes etmedi

Solunum yolunun farklı yerlerindeki epitel hücrelerinde aşırı büyümeye neden olan viral enfeksiyon ‘laringeal papillom’ tanısı konulan 17 yaşındaki Beyzanur Angişhan, 14 yılda 52 kez ameliyat oldu.

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İpekyolu ilçesinde yaşayan Angişhan’ın henüz 2,5 yaşındayken solunum sıkıntısı yaşadığını fark eden ailesi, birçok kez Van’daki hastanelere götürdü. Teşhis konulamayınca Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. Türkiye’de çok az kişide rastlanan, nefes darlığı ve ses kısıklığına neden olan ‘laringeal papillom’ teşhisi konulan Angişhan’ın ilk ameliyatı burada yapıldı. Aradan geçen sürede 52 kez ameliyat oldu.

Tedavisinin takibini Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sürdüren ve hayata sımsıkı tutunan lise öğrencisi Angişhan, kaligrafi sanatıyla yakından ilgileniyor.

Geçmişte 20 günde bir ameliyat olurken şimdi yılda üç dört kez ameliyat olan kızının azminden bir şey kaybetmediğini söyleyen baba Cafer Angişhan, ”Tedavisi devam ediyor. Hastalığı bilen doktor sayısı çok az. Nadir bir hastalık. Şu an durumu iyi, inşallah daha iyi olacak” dedi.

Kişisel sergi açacak

Angişhan okulda çok başarılı olduğunu, fen lisesi kazandığını söyleyen kızını şöyle anlattı: “Beyzanur, beş-altı yıldır hat sanatı ve filografiyle ilgileniyor. Kaligrafi sanatıyla çok güzel eserler yapıyor. Nasip olursa bir ay içinde kişisel sergisini de açacak. Kendini çok iyi geliştirdi. Beyza kızımız başarılı ve azimli bir öğrenci. Geçirdiği hastalıklara rağmen hiçbir zaman pes etmedi.”

Angişhan’ın tedavi sürecini takip eden kulak burun boğaz uzmanı doktor Mehmet Hafit Gür, sağlık sorunuyla ilgili şu bilgileri paylaştı: “Beyzanur kızımız ‘laringeal papillom’ hastası olarak bize kontrollere geliyor. Solunum yollarını tutan bir hastalık. Sıklıkla ses tellerini tutar. Hastada nefes darlığı ve ses kısıklığı olur. Hastamız, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde şu ana kadar 52 kez ameliyat oldu. Bu ameliyatlar lazerle yapılıyor. Şu anki sonuçları çok iyi. İnşallah ses terapisiyle ses tonu çok daha iyi olacak.”