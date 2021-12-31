14 yıl önce kaybolan kedisine kavuştu

Britanya’da bir kadın 14 yıl önce kayıplara karışan kedisine kavuştu.

Fotoğraflar: Daily Mail

Leicestershire’da yaşayan Ruth Armstrong’un iki yaşındaki kedisi Elsa zaman zaman dışarı çıkıp dolaşıyor, ardından evine dönüyordu.

Ancak 2007’de bir haziran günü evden çıkan kedi bir daha dönmedi. Armstrong uzun süre kedisini arasa da bir sonuç alamadı.

Armstrong birkaç hafta önce evinin yakınlarındaki bir veterinerden kedisinin klinikte olduğuna dair bir telefon aldı. Kliniktekiler kedinin mikroçipinden sahibini bulmuştu.

Ancak başka kedileri de olan Armstrong veterinere bunun mümkün olmadığını, kedilerinin evde olduğunu söyledi: “Elsa olabileceği hiç aklıma gelmedi. O olduğunu söylediklerinde şoke oldum.”

Elsa’nın bir süredir evinden 15 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesinde yaşadığı ve fabrika işçileri tarafından beslendiği ortaya çıktı.

Elsa’nın arka bacağında tümör ve kafasında kist oluşmasının ardından işçiler hayvanlar yararına çalışan RSPCA derneğiyle iletişime geçmiş, dernek yetkilileri de tedavisi için kediyi veteriner kliniğine götürmüştü.

Burada geçirdiği operasyon sonrası sağlığına kavuşan Elsa şimdi beş kedi ve dört köpekle yaşadığı evinde dinleniyor.