14 yıl önce işlenen cinayetin üç sanığına hapis

Adana’da bir kadının 14 yıl önce av tüfeğiyle vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan üç sanık, ‘kasten öldürme’ suçundan 25’er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Adana’da 39 yaşındaki Pakize A.’nın 25 Mayıs 2008’de kaybolduktan altı gün sonra Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda başından ve göğsünden av tüfeğiyle vurularak öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, faili meçhul olayları çözmek için özel ekip oluşturmuştu.

Özel ekip, teknik ve fiziki takiple elde ettiği yeni delillerin ardından İ.E. (52) ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşları H.D. (43) ve M.G’yi (42) gözaltına almıştı. 13 Temmuz 2021’de adliyeye sevk edilen üç zanlı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.E., H.D., M.G. ile avukatları katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Pakize A.’nın ölü bulunmasının ardından yakalanan ve delil yetersizliğinden serbest bırakılan şüpheli İ.E’nin verdiği ifadede tutarsızlık tespit edildiğini belirtti.

HTS kayıtlarının çözümü, teknik ve fiziki takiple elde edilen yeni bulguların ardından zanlı İ.E. ve olayla bağlantısı olduğu öne sürülen arkadaşları H.D. ve M.G’nin gözaltına alındığını aktardı. Emniyetteki ifadelerinde cinayeti işlediklerini itiraf eden sanıkların fikir ve eylem birliği içerisinde maktulü öldürüp yol kenarına attıkları dikkate alınarak, İ.E, H.D. ve M.G.’nin ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanıklar da pişman olduklarını belirterek tahliye ve beraatlarini talep etti.

Mahkeme heyeti 25’er yıl hapse çarptırdığı üç sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.