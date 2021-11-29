14 yaşında zorla evlendirilen şehrin tek kadın muhtarı 40 kız çocuğunu aynı sondan kurtardı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi’nde görev yapan kentin tek kadın muhtarı Dilek Demir, 40 kız çocuğunu erken yaşta evlenmekten kurtardı. Kendisi de 14 yaşındayken zorla evlendirilen Demir: “Hiçbir kız çocuğunun özellikle okuldan alınmaması için yemin ettim” dedi.

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İki dönemdir muhtarlık görevini yürüten dört çocuk annesi 49 yaşındaki Dilek Demir, göreve gelince muhtarlığın duvarına dilek-şikayet kutusu astı. Demir, kendisi gibi evlendirilmeye çalışılan ya da başka sorunu olup da dile getirmeye çekinenler için astığı kutuya gelen ihbar mektuplarıyla bugüne kadar 40 kız çocuğunu zorla evlendirilmekten kurtardı.

14 yaşında okuldan alınıp evlendirildiğini, 17 yıl önce de eşinden ayrıldığını belirten Demir şunları anlattı: “Önlüğüm üzerimden soyuldu, gelinlik giydirildi ve ben çocuk gelin oldum. Babam beni döverek, zorla evlendirdi. Karşıydım, okuyup polis olmak istiyordum ve içimde uhde kaldı. Liseyi bitirdim, şimdi üniversite sınavlarına hazırlanıyorum. Mahallemi çok seviyorum. Hizmeti çok seviyorum. Hizmet etmeyi bir anne görevi gibi düşünüyorum. Bu sekiz yılda 650’yi aşkın kişiye bir şekilde maaş bağlattık. Bu insanlara köprü oluyoruz, vesile oluyoruz. Okuldan alındığım için okuma aşkı içimde kaldı ve artık hiçbir insanın, hiçbir kız çocuğunun özellikle okuldan alınmaması için yemin ettim. Şu anda gücüm kendi mahalleme yetiyor. Elimden geldiği kadar başka taraflara da yardımcı olmaya çalışıyorum.”

Seçimi kazandıktan sonra ‘Dilek anneler çoğalmasın‘ hedefiyle harekete geçtiğini belirten Dilek Demir sözlerini şöyle sürdürdü: “Okuldan alınan genç kızlar mağdur olmasın, erken evlendirilmesin diye veya başka şikayetleri olup da yanıma gelmeye çekinenler için dilek-şikayet kutusu yaptırdım. Onun anahtarı her zaman bendedir. Ben açarım, ben kapatırım. İlk yıllarımda çekiniyorlardı ama şimdi artık yanıma geliyorlar. Bu kutuyla 40 genç kızımızın hayatını uçurumdan kurtardık. Şu anda çoğu okulunu bitirmiş, çoğu meslek sahibi. Gerçekten bu kutunun çok faydası oldu. Bunu gördük, 40’a yakın kız çocuğunu evlilik masasından çevirdik.”