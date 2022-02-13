14 saniyede 100 bin liralık cep telefonu çaldılar

Bursa’da bir cep telefonu mağazasının camını kırarak 14 saniyede yaklaşık 100 bin lira değerindeki cep telefonlarını çalan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA’nın haberine göre Yıldırım ilçesi Eğitim Mahallesi’ndeki mağazaya giden cerrahi maskeli iki kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra işyerinin yanından aldıkları bordür taşla dükkanın camını kırdı.
Şüphelilerden biri dışarıda beklerken, içeri giren kişi yedi son model cep telefonunu çaldı. Hırsızlar olay yerinden koşarak uzaklaştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine giden polis ekipleri, işyerine ait güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlara bakılınca 14 saniyede telefonları çalıp gittikleri belirlenen iki kişiyle ilgili arama çalışmaları başlatıldı.