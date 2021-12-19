13 dakikada evden 304 bin liralık dolar ve altın çaldılar

Adana’nın Ceyhan ilçesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olayında 13 dakikada 4 bin dolar ve 250 gram altın çalındı.

AA’nın haberine göre kimliği belirlenemeyen iki kadın, gündüz Emek Mahallesi’ndeki bir eve hırsızlık yapmak amacıyla gitti.

Ailenin içeride olmadığı sırada şüpheliler eve girdi. Zanlılar, 13 dakikada evdeki kasadan 4 bin dolar (65 bin 680 lira) ve 250 gram altını (238 bin 250 lira) alarak kaçtı.

İlerleyen saatlerde evlerine gelen aile, hırsızlık olayını fark ederek polise haber verdi. Evde detaylı çalışma yapan ve güvenlik kameralarını inceleyen polis ekiplerinin kaçan zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Öte yandan hırsızların eve giriş ve çıkış anları, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Toplam çalınan miktarın TL karşılığı yaklaşık 304 bin lira oldu.