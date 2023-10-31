12’nci Kalkınma Planı Meclis’ten geçti: Ana hedef 2053’e ertelendi

2024-2028 dönemini kapsayan 12’nci Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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Plan, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. ANKA’nın plandan aktardığına göre iktidarın 2023 hedefi olan Türkiye’nin ilk 10 ekonomi arasına girmesi, 2053’e kaldı.

Planda, Türkiye’nin 2053’te ilk 10 ekonomi arasına gireceği belirtilirken, yine 2053’te Türkiye’nin insanı gelişmişlik endeksinde de ilk 20 ülke arasında yer alacağı savunuldu.

Planda, 2028’de dijital Türk lirasının tedavüle gireceği kaydedildi.

Yargı

Planda yargı alanında yapılacaklar da açıklandı. ‘Adalet Hizmetleri’ alanında hedeflenen politika ve tedbirler şöyle sıralandı:

“Çağın gereklerine uygun, daha özgürlükçü, kapsayıcı ve demokratik bir Anayasa hazırlanacaktır. Anayasada güvence altına alınan temel hak ve özgürlükler güçlendirilecektir. Katılımcı bir hazırlık süreciyle yeni bir ‘Yargı Reformu Stratejisi’ ve ‘İnsan Hakları Eylem Planı’ hazırlanacaktır. İfade özgürlüğünün güçlendirilmesi amacıyla uygulamadaki eksiklerin tespitine yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ülkemizde insan hakları alanında çalışan kurumların kurumsal kapasiteleri geliştirilecektir. BM, Avrupa Konseyi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) nezdindeki insan hakları mekanizmaları ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’yle yapıcı işbirliği sürdürülecektir.”

Enerji

Planda öncelikli gelişme alanları arasında gösterilen enerji konusunda yapılacaklar da sıralandı. Planda Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin devreye alınacağı belirtilirken, “Küçük modüler reaktörler, füzyon teknolojileri ve ileri nesil reaktörler gibi yeni teknolojilere yönelik çalışmalar yapılacaktır. Nükleer atıkların güvenli bir şekilde bertarafı için atık tesisi kurulmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir” dendi.

Deprem hazırlığı

Marmara Bölgesi’nde olası depreme karşı yapıların güçlendirileceğine de planda yer verildi. Planda, “İstanbul başta olmak üzere riskli yapı stokunun dönüşümünün hızlandırılması amacıyla mevzuat düzenlemesi gerçekleştirilecektir” denildi.