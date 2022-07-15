ABD’nin New York kentinde bir kişi ‘129’uncu kez’ hırsızlık yaparken yakalandı.

Fotoğraf: New York Post

Lorenzo McLucas (34), önceki akşam ‘Target’ adlı marketten çaldığı 80 dolar (1398 lira) değerinde kremle yakalandı.

McLucas’ın son olarak 22 Haziran’da kozmetik ürünleri çaldığı gerekçesiyle tutuklandığı ancak New York eyaletindeki kefalet yasalarındaki reformlar sayesinde serbest bırakıldığı belirtildi.

Polis teşkilatından bir kaynak şunları söyledi: ”Hırsızlık yaptığı yerler New Yorkluların günlük alışverişlerini yaptığı yerler. Genelde zincir marketler. McLucas sürekli yakalanıp bırakılıyor. Son tutuklamada Manhattan savcılığının onu kefaletsiz serbest bırakmaktan başka çaresi yoktu. Yasalar böyle. 20 yıllık deneyimi olan bir detektif McLucas gibilerin eyaletteki sistemle alay ettiğini söylüyor.”

Geçmişte defalarca saç spreyi, makyaj malzemesi gibi ürünler çalarken yakalanan McLucas’ın 129 kez tutuklanmanın yanı sıra iki kez ağır, 29 kez hafif suçlardan hüküm giydiği, 20 kez mahkemeye gitmediği bilgisi paylaşıldı.

‘Center for Community Alternatives’ adlı, hapse atmanın dışında seçeneklere odaklanan merkezde çalışan Marvin Mayfield, McLucas’ın durumunun kentin yoksulluğu kriminalize ettiğinin ve zor durumdaki New Yorklulara kaynak aktaramadığının göstergesi olduğunu söyledi. Kefalet yasalarındaki reformu eleştirmek ve sürekli tutuklanan birini ‘parmakla göstermenin’ kolay olduğunu ancak hapse atmanın eşitsizlik, kamu kaynaklarının yetersizliği gibi sorunları çözmediğini vurguladı.