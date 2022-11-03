12 yaşında Max Planck Enstitüsü’nde doktoraya başlıyor

Belçika’da ‘küçük Einstein’ diye adlandırılan 12 yaşındaki Laurent Simons, kuantum fiziği alanında yüksek lisansını tamamlamasının ardından Almanya’daki Max Planck Enstitüsü’nde fen bilimleri alanında doktora programına başlayacak.

Fotoğraf: Reuters (Simons 9 yaşındayken)

Simons’un babası Alexander Simons, doktora programı hakkında detay vermeden, bunun kimya, tıp ve fizik alanlarının karışımı olacağını, oğlunun çoğunlukla laboratuvarda vakit geçireceğini belirtti.

Alexander Simons, oğlunun kendisini tek bir alanla sınırlandırmak istemediğini de aktardı.

Dokuz yaşında üniversiteye başladı

Belçika’nın batısındaki sahil kenti Ostend’de doğan Laurent Simons, 6 yaşında ilkokulu bitirdi. 9 yaşında Belçika’da üniversiteye başlayan Simons, 11 yaşında diplomasını aldı. Simons, bu yaz 12 yaşındayken de Antwerp Üniversitesi’nde kuantum fiziği alanında yüksek lisansını tamamladı.

Simons, doktora programına devam edeceği Max Planck Enstitüsü’ndeki profesörlerle kandan kanseri tespit eden lazerler hakkındaki araştırmalar yürüten bir grupla çalışıyordu.