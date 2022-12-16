12 yaşında ‘evlendirilen’ çocuğun intihar ettiği iddia edilmişti: Öldürüldüğü ortaya çıktı

Siirt’in Pervari ilçesinde 12 yaşında ‘evlendirme’ yoluyla istismar edilen ve sekiz yıl önce intihar ettiği iddia edilen 14 yaşındaki Kader Ertem’in öldürüldüğü ortaya çıktı.

Fotoğraf: Şehlem Kaçar / csgorselarsiv.org

Ertem, 12 yaşındayken ‘evlendirilmiş’ ve 2014’te 14 yaşındayken av tüfeğiyle vurulmuş halde bulunmuştu.

Valiliğin açıklamasında olaya dair yeniden çalışma ve kriminal inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kapsamlı araştırma ve incelemeler sonucunda olayın intihar olmadığının tespit edilmesi üzerine ilçeye bağlı Yapraktepe köyündeki adreslere düzenlenen operasyonda, Ertem’in ölümüyle bağlantılı olarak Ş.A., T.A., M.A. ve İ.A.’nın yakalandığı kaydedildi.

“T.A’nın maktul Kader Ertem’le Ş.A’nın aralarındaki gönül ilişkisini öğrenmesi üzerine kendisine ait ateşli silahla Kader Ertem’i öldürerek olaya intihar süsü verildiği ortaya çıkarılmıştır” ifadelerine yer verilen açıklamada, T.A.’nın adli işlemlerinin ardından Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildiği bildirildi.

Açıklamada, diğer şüphelilerin, Siirt başsavcılığınca ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu arada, şüpheli T.A’nın maktul Kader Ertem’i ‘evlilik’ yoluyla istismar eden erkeğin babası olduğu öğrenildi.

2014’de görülen dava

11 Ocak 2014’te Kader Ertem‘in ölümüyle ilgili görülen davada, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ ve ‘cinsel istismar’ suçlarından yargılanan sanık ‘eş’ M.A. 10 yıl, ‘hürriyetten yoksun bırakma’ suçlamasıyla aranan Kader Ertem’in babası M. Ertem ve M.A.’nın babası T.A. ise dört yıl ikişer ay hapis cezasına çarptırılmıştı.