113 saat sonra enkazdan çıkınca Arda Güler’e seslenmişti: Telefonda görüştüler

Adıyaman’da deprem enkazından 113 saat sonra kurtulan Mesut, Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler’le telefonda görüştü.

Görsel: Fenerbahçe

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7, ve 7,6’lık depremlerde son güncellemeye göre can kaybı 21 bin 848’e çıktı

Geç kalan arama kurtarma çalışmaları sebebiyle birçok yurttaş enkaz altında hayatını kaybederken mucize kurtuluşlar bugünlerin tek sevinç vesilesi.

113’üncü saatte Adıyaman’da enkazdan sağ kurtarılan Mesut’un Arda’ya seslenişi de bunlardan biri.

Sedyede yatan Mesut enkazdan henüz çıkmış ve şöyle seslenmişti: “Arda Güler abi seni çok seviyorum. Fenerbahçe’yi kurtarmaya devam et. Abi hocaya bi de söyleyin, seni de oynatsın. Abi ya seni oynatmıyor.”

Arda kayıtsız kalmadı

Dün Mesut’a videolu mesaj gönderen Arda bugün de görüntülü arayarak konuştu.

Fenerbahçe Twitter hesabından paylaşılan görüntüde Mesut, Arda’ya “Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaya devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir gelir” diyor.

Teşekkür eden Arda’ysa Mesut’u, formasını vermek üzere tesise davet ediyor.