11 yıldır bekletilen ‘misafir uçak’ satılıyor

Van’daki depremzedelere yardım malzemesi taşıyan ancak Erzurum Havalimanı’nda gerçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için havalanamayan uçağın satışına karar verildi.

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Van’da 23 Ekim 2011’de meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki yıkıcı depremin ardından birçok ülkeden gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum’dan ‘hava köprüsü’ kurulmuştu.

Gürcistan’dan da 30 Ekim 2011’de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı’na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait ‘Ilyushing Il-76TD’ tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarpmıştı.

Uçak, kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan’a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekilmişti.

11 yıl önce parka çekildiği noktada bekletilen ve hasarı onarılmayan, kokpit bölümünün üzeri örtülen uçakla ilgili tüm yazışmalardan sigorta şirketiyle yaşanan sorunlar nedeniyle sonuç alınamadı.

Uçağın alınması için Gürcistan tarafının uzun süredir herhangi bir girişimde bulunmadığı belirtildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’nce (DHMİ) uçağın 400 bin TL muhammen bedel üzerinden açık ihale usulü ile ihale edilerek satışı gerçekleştirilecek.

İhale, 22 Kasım 14.30’da DHMİ Genel Müdürlük ihale salonunda yapılacak.