11 bin 500 yıllık heykele el kondu: Göbeklitepe’den çıkanlara benzetildi

İzmir’deki tarihi eser operasyonunda M.Ö. 9500 yılına tarihlenen insan tasvirli heykel bulundu.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Mardin’den İzmir’e satış amacıyla tarihi eser getirileceğini tespit etti.
Düzenlenen operasyonda, Prehistorik döneme ait olduğu değerlendirilen 70 santimetre yüksekliğinde, 30 santimetre genişliğinde, baş ve gövdeden oluşan insan tasvirli heykele el kondu.
İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edilen heykelin, Göbeklitepe, Nevali Çori ve Karahantepe arkeolojik kazılarında çıkartılan eserlerle benzer özellikler gösterdiği açıklandı.
Üç şüpheliye adli işlem yapıldı.