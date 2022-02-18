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Yaramazlara biraz batar!

103 yaşındaki kadın ‘corona’yı yendi: Doktora göre dört nedeni var

Bursa’da 103 yaşındaki bir kadın Covid-19’u atlattı. Doktoru iyileşmesini dört nedene bağlıyor.

Fotoğraf: AA

Sekiz çocuklu Kıymet Gülbahar, bir hafta önce karın ağrısı şikayetiyle Çekirge Devlet Hastanesi’ne gitti. Covid-19 testi pozitif çıkan kadın yedi gün tedavi gördü.


Yaşlı kadın, tedavisinin ardından hafif geçirdiği hastalığı atlattı. Gülbahar, aşı çağrısında bulundu.

Kadının doktoru kalp damar cerrahisi uzmanı Op. Dr. Kamuran Erkoç, akciğer tomografisinde tutulum görüldüğünü, yaşı nedeniyle hastanede tedavi ettiklerini kaydetti.

Doktor, şunları söyledi: “Hastanın daha önce aşılarını tam olarak yaptırması, büyük avantaj sağladı. Bu sayede tedaviye çok iyi yanıt verdi. Pandeminin ilk dönemlerinde ileri yaştaki hastalarımızı maalesef coronavirüs nedeniyle kaybediyorduk. Zamanında aşılarını yaptıran hastalarımız, Kıymet teyze gibi şifayla taburcu olup evlerine gidebiliyor. Hastamızın daha önceden sağlıklı beslenmesi, altta yatan kronik hastalığının olmaması ve burada yaptığımız tedaviye iyi yanıt vermesi sonucunda, bugün taburculuğunu gerçekleştiriyoruz. Kendisine bundan sonraki yaşamında sağlık uzun ömür diliyoruz.”

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