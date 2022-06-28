101 yaşındaki eski Nazi gardiyanına beş yıl hapis cezası

Almanya’da Nazi döneminde Sachsenhausen toplama kampında gardiyan olarak görev yapan 101 yaşındaki Josef S., Neuruppin eyalet mahkemesi tarafından beş yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Mahkeme, Nazi Almanyası’nda 1942-1945 döneminde Sachsenhausen toplama kampında görev yaptığı sırada 3 bin 500’den fazla kişinin öldürülmesine yardımcı olmakla suçlu bularak Josef S.’ye beş yıl hapis cezası verdi.

Josef S., Ekim 2021’de başlayan ve yaklaşık dokuz ay süren davada, toplama kampında görev yaptığını reddetmiş, söz konusu dönemde Mecklenburg-Vorpommern eyaletinin Pasewalk kenti yakınlarında tarım işçisi olarak çalıştığını savunmuştu.

Josef S.’nin toplama kampında çalıştığını kanıtlamak için belgeler sunan savcılık, sanığa beş yıl hapis cezası verilmesini talep etmişti. Gardiyanın avukatlarıysa müvekkilinin beraatını istemişti.

101 yaşındaki sanığın hastalığı sebebiyle birçok kez ara verilen dava, Josef S.’nin yaşadığı Brandenburg kentindeki bir spor salonunda görüldü. Duruşmalar yaklaşık 2,5 saat sürdü.