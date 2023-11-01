100’üncü yıla özel: ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları’ sergisi

Açık Holding’in desteğiyle Cumhuriyet’in 100’üncü yılına özel hazırlanan ‘Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Sergisi’ Artopol Sanat Galerisi’nde açıldı.

Başarılı Cumhuriyet kadınlarının hikayelerini içeren fotoğraflar ve belgelerin yer aldığı sergi, 6 Kasım’a kadar görülebilecek.

Her meslekten 20 ilki başarmış kadın

Dört ayrı bölümden oluşan serginin küratörü, yazar Özlem Özdemir, türk kadınlarının şanlı bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayarak sergiye ilişkin şunları kaydetti:

“Serginin birinci bölümde Atatürk’ün kadına bakışını kronolojik olarak anlatıyoruz. İkinci bölümde, Türk kadınlarının haklarını nasıl kazandığını -dünyayla kıyaslayarak- hatırlatıyoruz. Genç kızların bu haklarını bilmesi çok önemli. Üçüncü bölümde, her meslekten 20 ilki başarmış kadının kapsamlı biyografileri var. Son bölümde de bize yol açmış olan 100 kadını tanıtıyoruz.”

Bu sadece başlangıç

Açık Holding Pazarlama Başkan Yardımcısı Şehrinaz Kartal ise projenin kendileri için önemini şu sözlerle anlattı: “Cumhuriyet’in Öncü Kadınları Projesi’ni anlamlı bir tarihte başlattık. Fiziki bir sergiyle başladık, sonrasında bunu dijitale taşıyacağız. Cumhuriyet’in öncü kadınlarından, bugünün kadınları olarak ilham alıyoruz. Ve gelecekteki kadınlara da yollarının açık olduğunu göstermeye çabalıyoruz. Şöyle bir lafımız var; İlham beklemeyen, ilham olan kadınlar… Kendileri bize ilham oldular ve ilham beklemediler. Biz de gelecekteki kadınlarımıza ilham olalım istiyoruz. Bu projenin bizim için değeri budur.” şeklinde konuştu.

Cumhuriyet’in Öncü Kadınları konferanslarını yapmak niyetinde olduklarını da söyleyen Kartal, “Açık Holding’in ev sahipliğini yapacağı harika organizasyonlar planlıyoruz. İçeriğinde kadınlarımızın her yıl, o yıla ait başarılarına dair konuşmalar olacak. Hikayelerini bizlerle paylaşacaklar” dedi.