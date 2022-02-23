1000 dolara İran üzerinden gelmişler: 32 Afgan, İstanbul diye Osmaniye’ye bırakıldı

Afganistan’dan Türkiye’ye kaçak giren 32 yabancı, İstanbul diye Osmaniye’ye bırakıldı. Afganlar göç idaresine teslim edildi.

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Kent polisi otobüs terminalinde denetim yaparken, yurda kaçak giren kişileri tespit etti. Afganların bir hafta önce İran üzerinden kaçakçılar tarafından Türkiye’ye sokulduğu belirlendi.

Afganlar, kişi başı 1000 dolar verdiklerini, üç dört gün aç kaldıklarını, otobüs firması tarafından İstanbul denerek kentte bırakıldıklarını anlattı.

Otobüsün şoförü A.Ş. ve aracılık yaptığı belirlenen iki İranlı gözaltına alınırken, Afganlar il göç idaresi müdürlüğüne teslim edildi.