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Yaramazlara biraz batar!

10 yıldır kayıp kişinin cesedi pubdaki dondurucuda bulundu


Britanya’nın başkenti Londra’daki bir pubın dondurucusunda 10 yıl önce hakkında kayıp ihbarı yapılan kişinin cansız bedeni bulundu.

Fotoğraf: Google Maps

Kentte görev yapan Metropolitan Polisi, Şubat 2012’den beri kayıp Roy Bigg’in cesedinin ‘Simpson’s Wine Bar’ adlı, yıllar önce kapatılan işletmenin bulunduğu binada çalışan inşaat işçileri tarafından dondurucuda bulunduğunu açıkladı.


Açıklamada, Bigg’in yakınlarına ulaşılamadığı belirtilerek, tanıyan kişi veya kişilerin kendileriyle iletişim kurmaları istendi.

Fotoğraf: Metropolitan Polisi

Bigg’in cansız bedeninin ‘yıllardır’ orada olduğunu tahmin ettiklerini belirten dedektif Kelly Allen şunları söyledi: “Onu tanıyan birileriyle konuşmak en son ne zaman nerede görüldüğü, yaşamı ve dolayısıyla nasıl öldüğü konusunda ipucu verebilir. Roy 1944 doğumlu. Onu tanıyorsanız lütfen bizimle irtibata geçin. En ufak bilgi bile soruşturmada işimize yarayacaktır.”

Uzun süre dondurucuda kaldığı için yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği, kimliğinin dişlerinden tespit edildiği belirtildi.

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