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Yaramazlara biraz batar!

10 Kasım’da okunan ‘Yıkın Heykellerimi’ şiirine soruşturma

Mustafa Kemal Atatürk’ün 83’üncü ölüm yıldönümünde bir okulda ‘Yıkın Heykellerimi’ şiirini okuyan öğretmene soruşturma açıldı.

Şehitkamil Vicdan Ahmet Güner Ortaokulu’nda bir öğretmen, 10 Kasım’daki anma töreninde Süleyman Apaydın tarafından kaleme alınan şiiri okudu. Görüntüler Twitter’da paylaşıldı.


Bunun üzerine valilik, soruşturma başlattığını duyurdu. Vali Davut Gül ise şiirin dini aşağıladığını öne sürdü.

Gül, Twitter hesabından şunları yazdı: “Şehitkamil Vicdan Ahmet GÜNER Ortaokulunda okunduğu iddia edilen ve açıkça dini değerleri aşağılayan ‘şiir’ konusunda soruşturma açılmıştır. İnsanların inancını, yaşam tarzını, kılık kıyafetini aşağılamak hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir…”

CHP Şahinbey Belediyesi Meclis üyesi Uğur Kalkan, şiirin okunduğu anları paylaşarak soruşturmayı eleştirdi.

‘Yıkın Heykellerimi’ şiirinin sözleri şöyle:

Ey milletim / Ben Mustafa Kemal’im / Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim / Hala en hakiki mürşit değilse ilim
Kurusun damağım dilim / Özür dilerim

Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Özgürlük hala / En yüce değer / Değilse eğer / Prangalı kalsın diyorsanız köleler

Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı / Ortaçağa taşımak istiyorsanız zamanı / Baş tacı edebiliyorsanız / Sanatın içine tüküren adamı

Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Yetmediyse acısı şiddetin savaşın / Anlamı kalmadıysa / Yurtta sulh dünyada barışın / Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın

Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Özlediyseniz fesi peçeyi / Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi / Hala medet umuyorsanız / Şıhtan şeyhten dervişten
Şifa buluyorsanız / Muskadan üfürükçüden

Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek / Kara çarşafa girsin diyorsanız / Yobazın gazabından ürkerek / Diyorsanız ki okumasın / Kadınımız kızımız / Budur bizim alın yazımız

Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi

Fazla geldiyse size / Hürriyet cumhuriyet / Özlemini çekiyorsanız / Saltanatın sultanın / Hala önemini anlayamadıysanız
Millet olmanın / Kul olun / Ümmet kalın / Fetvasını bekleyin şeyhülislamın / Unutun tüm dediklerimi / Yıkın diktiğiniz heykellerimi / Rahat bırakın beni.

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