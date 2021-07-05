10 dakikada 76 hot dog yedi

ABD’nin New York kentinde, 10 dakikada 76 hot dog’u midesine indiren Joey Chestnut (37) bu alandaki yarışmanın şampiyonu oldu. Bu, Chestnut’ın 15 yıldaki 14’üncü şampiyonluğu.

Fotoğraf: New York Daily News

Bağımsızlık Günü’nde düzenlenen uluslararası hot dog yeme yarışması renkli görüntülere sahne oldu. Rakiplerini geride bırakan Chestnut, izleyenlerin şaşkın bakışları arasında, “Biraz daha fazla yiyebilirdim ama kazandığım için çok mutluyum. Buradaki kalabalığın desteği bana güç verdi” dedi.

Belediye başkanı Bill de Blasio’nun da izlediği yarışmada kadınlarda Michelle Lesco (37) şampiyon oldu. Öğretmen olan Lesco, 30 hot dog yedi. “Kalabalık müthişti” diyen Lesco, pandemi koşullarında antrenman yapmanın zor olduğunu söyledi. Lesco, “Evde motive olmak kolay değil” dedi ve birinci olduğu için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Geçen yılki yarışmada pandemi nedeniyle izleyicilerin katılmasına izin verilmemişti.