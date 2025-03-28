1 Nisan'da iç sularda av yasağı başlıyor

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü iç sularda av yasağının 1 Nisan itibarıyla başlayacağını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Müdürlüğün açıklamasına göre su ürünleri kaynaklarının korunması ve sürdürülebilirlik için tüm göl, gölet, baraj gölleri, akarsu, çay, dere gibi tüm iç sularda su ürünleri avcılığının 1 Nisan-30 Haziran 2025 tarihlerinde yasak.

İç sularda sazan, kadife, siraz, yayın, tatlı su kefali ve diğer balık türleri avlanamayacak. İl orman müdürü İbrahim Sağlam yasakla ilgili şöyle konuştu:

* Sürdürebilir avcılığın sağlanması, ekosistemin koruması için her balığa en az bir kere üreme hakkı verilmesi ancak av yasaklarının getirilmesi ile mümkündür.

* Ticari ve amatör su ürünleri avcılığı yapan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için su ürünleri av yasaklarına uymaları hem kendi menfaatleri hem de su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından büyük önem taşımaktadır.

* Av yasağının başlamasıyla birlikte yasaktan önce avlanılan balıkların en geç üç gün içerisinde stok tespitinin yaptırılmasını takiben satışı yapılabilecektir.

* Tespiti yapılmayan ürünlerin nakline ve pazarlanmasına izin verilmeyecek ve ilgililer hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Stok tespiti yaptırılan balıkların satışında stok tespit belgesi bulundurulmalı ve bu balıkların yedi gün içinde satışının gerçekleştirilmesi veya işlenmesi gerekmektedir.

Yasağa uymayanlara ‘1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu’ gereği ceza kesilecek.