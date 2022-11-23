‘1 Kadın 1 Erkek’ten ilk görüntüler

Demet Evgar, Emre Karayel’le başrollerini paylaştığı yeniden çekilen komedi dizisi ‘1 Kadın 1 Erkek’ten ilk görüntüleri paylaştı.

Görsel: Twitter

Kanada yapımı ‘Un gars, une fille’ dizisinden uyarlanarak hazırlanan dizi, Zeynep ve Ozan arasındaki ilişki ve gündelik hayatta başlarından geçen komik olayları konu alıyor. Dizide Zeynep karakteri Demet Evgar, Ozan karakteri Emre Karayel tarafından canlandırılıyor.

Yedi yıl önce final yapan dizinin 12 Eylül’de yeniden çekilip Netflix’te yayınlanacağı duyurulmuş fakat tarih verilmemişti.

Evgar, Twitter hesabından paylaştığı videoya ‘Yakında’ diye not düşerek diziden bir kesit paylaştı.

2 Ekim 2008’de TürkMax’ta yayınlanmaya başlayan ‘1 Kadın 1 Erkek’, 2012 yılında Star TV’ye transfer oldu. Dizi, 8 Aralık 2013 tarihindeki yayınlanan 375’inci bölümüyle final yaptı. 11 Eylül 2014’te FOX’ta yeniden ekranlara dönen dizi, 8 Nisan 2015’te yayınlanan 416’ncı bölümüyle bir kez daha final yaptı.