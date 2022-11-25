1 Kadın, 1 Erkek, 1 Kampanya: Hayırsa hayırdır!

Ünlü isimler kadınlara yönelik şiddete hayır demek için bir araya gelerek Birleşmiş Milletler’in #SheSaidNo kampanyasına dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve 1 Kadın 1 Erkek dizisinden rol arkadaşı Emre Karayel’in birlikte oynadığı ve büyük merak uyandıran skeçle başlayan kampanya, ünlü oyuncular Mert Yazıcıoğlu ve Afra Saraçoğlu çiftinin sosyal medya paylaşımlarıyla geniş kitlelere ulaştı.

25 Kasım – 10 Aralık süresince devam edecek olan #SheSaidNo Kampanyası yakın partner şiddetine dikkat çekiyor.

Kadınlara yönelik şiddete son demek için sevgili dostum @emrekarayel01 ile yıllar sonra bir araya geldik ve @unwomenturkiye'nin #SheSaidNo kampanyası için bu videoyu çektik. 🧡 Siz de bize katılın, kadınlara yönelik şiddete hep birlikte hayır diyelim! pic.twitter.com/4vSNm6CHI1 — Demet Evgar (@dmtevgar) November 25, 2022 Pek çok kişi 1 Kadın 1 Erkek dizisinin yeni çekilen bir bölümünden bir sahne izlediğini sandı. Yayımlanan videonun kampanya için çekildiği sonradan anlaşıldı

UN Women Türkiye’nin Instagram hesabında yürütülecek olan kampanya herkesi Instagram Hikayede 16 gün boyunca yayınlanacak olan yakın partner şiddeti testini çözmeye, shesaidno.info adresine gelerek konuyla ilgili farkındalıklarını artırmaya davet ediyor.

Kampanya 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Gününden başlayıp 10 Aralık İnsan Hakları Gününde son bulan ’16 Günlük Aktivizm Kadınlara Yönelik Şiddete Son’ küresel çağrısı kapsamında gerçekleşiyor.

Kampanyanın tanıtımı Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye İyi Niyet Elçisi Demet Evgar ve ünlü oyuncu Emre Karayel’in bir araya gelerek yayınladıkları skeç ile başladı. 25 Kasım günü yayınladıkları ikinci skeç ile yakın partner şiddetinin bilinmeyen türlerine değinen Demet Evgar ve Emre Karayel, kadınlara yönelik şiddetin bir insan hakları ihlali ve suç olduğuna dikkat çekerek, herkesi #SheSaidNo kampanyasına katılıp yakın partner şiddeti hakkında bilgilenmeye çağırdılar.

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu’nun partneri ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun yüzüksüz el fotoğrafını yayınlaması ve “She said no” mesajı vermesi ise geniş kitlelere ulaştı. Ünlü çift 25 Kasım’da yayınladıkları ikinci mesajla, #SheSaidNo kampanyasına katılarak kadınlara yönelik şiddete birlikte hayır dedi.

#SheSaidNo etiketiyle 16 gün boyunca sürecek olan kampanya, yakın partner şiddetinin belirtileri ve sonuçlarıyla ilgili farkındalık yaratmayı, şiddetin tespiti ve bununla ilgili nasıl harekete geçileceği konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Yakın Partner Şiddeti Nedir?

Yakın partner şiddeti; yakın ilişkide olan, mevcut ve eski eşler/partnerler tarafından, bir partnerin ötekini baskı ve kontrol altında tuttuğu, birey üzerinde uzun süreli etkisi olan fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddeti ve bunun yanı sıra dijital kötüye kullanımı da içerebilen şiddet biçimidir. Yakın partner şiddeti dünya genelinde ve Türkiye’de kadınların yaşadığı en yaygın şiddet biçimlerinden biridir.

Dünyada rakamlarla yakın partner şiddeti

Dünya çapında 15 yaş ve üzeri 640 milyondan fazla kadın, eşi veya partneri tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Yakın partner şiddeti kadınların yaşadığı en yaygın şiddet biçimlerinden biridir.

Dünya çapında her 3 kadından 1’i, çoğunlukla yakın ilişkide olduğu partner tarafından fiziksel veya cinsel şiddete maruz bırakılıyor. Cinsel tacizi hesaba kattığımızda bu rakam daha da yükseliyor.

Kadın cinayetleri her gün kadınların ve genç kızların hayatını ellerinden alıyor. 2017’de dünya çapında öldürülen yaklaşık her 5 kadından 3’ü eşleri veya aileleri tarafından öldürüldü. Kadın cinayetleri, yakın partner şiddetinin en ağır sonucudur.

13 ülkede yapılan son UN Women araştırmasına göre, 10 kadından 7’si yakın partneri tarafından sözlü veya fiziksel tacizin pandemi başladığından beri daha yaygın hale geldiğini düşünüyor.

UN Women ve UNODC’nin yeni yayınladığı araştırma sonuçlarına göre saatte beş kadın veya kız çocuğu kendi aile üyeleri tarafından öldürülüyorlar.

Türkiye’de rakamlarla yakın partner şiddeti*

Her 10 kadından yaklaşık dördü eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmıştır.

Eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel veya cinsel şiddetine maruz kalmış kadınların yaklaşık yarısı yaşadıkları şiddeti kimseye anlatmamıştır.

Her iki kadından biri duygusal şiddet yaşamaktadır.

Her 10 gebe kadından biri fiziksel şiddet görmektedir.

Evli kadınlar arasında cinsel şiddete maruz kalan kadınların oranı yüzde 12‘dir

Her üç kadından 1’i ekonomik şiddete maruz kalmaktadır. Bu veri, kentte yüzde 32, kırsalda ise yüzde 23’tür.

Her 10 kadından yaklaşık üçü en az bir kez ısrarlı takibe maruz kalmıştır.

*“Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” araştırması, Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü

16 Günlük Aktivizm kampanyası, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri öncülüğünde düzenleniyor ve kişi ve kurumları, kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet kapsamında farkındalığın artması ve hak savunuculuğu çalışmalarının yoğunlaştırılması için harekete geçmeye çağırıyor. Bu kapsamda her sene, BM Genel Sekreteri’nin “Dünyayı Turuncuya Boya” çağrısına cevap veren kişi ve kurumlar ışığı ve umudu simgeleyen turuncu rengini kullanarak kadınlara yönelik şiddete dikkat çekiyor.