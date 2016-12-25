Yurttaşlar tepkili: Yaz saati uygulamasına karşı kısa sürede 110 bin imza toplandı

‘Enerji tasarrufu’ gerekçesiyle hayata geçirilen yaz saati uygulamasının iptal edilmesi için başlatılan kampanyada 110 bin imza toplandı.

Düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için bir hazırlık olmadığı duyurulmuş, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ise ders zilinin daha geç çalması için çalışma yapılacağını açıklamıştı.

Enerji bakanlığı, yaz saati uygulamasını sabitlerken ‘Yaz Saati Uygulaması Güneş Işınımı, Güneşlenme Süresi ve Elektrik Tüketim Verilerine Bağlı Olarak Analizi ve Modellemesi’ projesini esas almıştı.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) verileri, kasım ayındaki elektrik tüketiminin geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6.5 arttığını ortaya koymuştu.

Kısa sürede 110 bin imza

Uygulamanın yürürlüğe girmesinin ardından özellikle batı illerinde yaşayan yurttaşlar gün ağarmadan işe gitmek zorunda kalıyor. Bilhassa ilk ve ortaokul öğrencilerinin karanlıkta okula gitmesinden ötürü yurttaşlar endişe duyuyor.

Bunun üzerine change.org üzerinde başlatılan imza kampanyasında kısa sürede 110 bin imzaya ulaşıldı.

Sorunlara dikkat çekildi

Kampanya metninde yaz saati uygulamasından ötürü iletişim ve iş faaliyetlerinin aksadığı, işlerde verimsizlik yaşandığı gibi sorunlar dile getirilirken, uygulamanın kaldırılması ve gün ışığından daha fazla faydalanılabilecek önceki uygulamaya geri dönülmesi talep edildi.

Kampanyada gün insanların gün ışığına daha az maruz kalmasından ötürü depresyon, anksiyete, mutsuzluk, verimsizlik gibi sağlık bozuklukları yaşadığı, güneş enerjisi sistemlerinden faydalanılamadığı ve yurt dışıyla yaşanan iletişim problemine dikkat çekildi.