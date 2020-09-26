Yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişi izolasyonda

İçişleri Bakanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle yurt ve pansiyonlarda 2 bin 157 kişinin izolasyon altında tutulduğunu bildirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre bakanlık, izolasyondaki kişiler ile işyerlerinin kurallara uyup uymadığını görmek için 22 Ağustos-26 Eylül tarihlerinde 5 milyon 958 bin 499 denetim yapıldığını belirtti.

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Açıklamada şunlar kaydedildi: “Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acı̇l çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarca bildirilen toplam 155 bin 177 ihbar/şikayetin yüzde 97.9’u olan 151 bin 898’i kontrol edildi. Toplam (resen+ihbar/şikayet üzerine) 6 milyon 110 bin 397 denetı̇m faaliyeti uygulandı.

İzolasyona tabi tutulan kişilere yönelik gerçekleştirilen 4 milyon 600 bin 409 denetim faaliyetinde ise izolasyona tabi tutulan 1 milyon 187 bin 3 kişinin 29 bin 692’sinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. Belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan, 1’nci ihlal kapsamında 69 bin 906 kişi/işletme uyarıldı, 2’nci ihlal kapsamında 23 bin 553 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı, 3 veya daha fazla ihlal kapsamında 378 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durduruldu.”

Kaç kişi izolasyonda?

Açıklamada, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği genelgeyle hasta olanlar veya hasta olduğundan şüphe edilenler ile ilgili hüküm kapsamında alınan tedbirlere göre izolasyon koşullarını ihlal eden ya da sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere valilerce belirlenecek yurt ve pansiyon gibi yerlere yerleştirileceğinin anımsatıldığı belirtildi.

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Açıklamaya şöyle devam edildi: “Bu kapsamda, 26 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 92 bin 790 kişi kapasiteli yurt ve pansiyonlarda toplam 2 bin 157 kişi izolasyona tabi tutuluyor. Bunların 689’u izolasyon koşullarını ihlal ettiği gerekçesiyle zorunlu izolasyona tabi tutulan kişiler olurken, 1359’u ise geçici nitelikteki ikameti (mevsimlik tarım işçisi, şantiye çalışanı vb.) nedeniyle izolasyona tabi tutulan kişiler oldu. Genelge kapsamında ise şu ana kadar 3 bin 524 kişi zorunlu ya da geçici nitelikte yurtlarda ya da pansiyonlarda misafir edildi.”