Yunan elçiliğinde bayrak direğiyle eylem

Büyük Birlik Partisi’nin (BBP) Bolu eski il başkanı Mahmut Alan, Ankara’daki Yunanistan büyükelçiliğine giderek 2 metre uzunluğunda bayrak direği bıraktı.
Yunanistan’daki ırkçı Altın Şafak Partisi’nde 2012-2019 yıllarında milletvekilliği yapan Ioannis Lagos, Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen Avrupa Parlamentosu oturumunda Türk bayrağını yırtmıştı.
Alan ve beraberindekiler, bugün öğleden sonra büyükelçilik binasının önünde toplandı. Polisin izin vermemesi üzerine grup 300 metre uzaklıktaki yol kenarında basın açıklamasını okudu. Açıklamada Yunanistan devletine ve Yunan halkına ithamda bulunulmadığı ifade edilerek “Lakin bizim bayrağımızı yırtan küresel güçlerin dansözlerine de sessiz kalmayacağız” dendi.
Grup açıklamanın ardından, 2 metrelik direği açıklama yaptıkları alanda kaldırıma bırakarak ayrıldı.
Alan, daha önce de ‘göndermeli’ bazı eylemlerle gündeme gelmişti. Eski BBP’li siyasetçi, Kasım 2016’da HDP’nin Ankara’daki genel merkez binasının önüne etek bırakmıştı.
Ekim 2017’de İstanbul’daki ‘Kapı Çalana Açılır’ sergisine saldıran Alan, Şubat 2017’de İstanbul Atatürk Havalimanı’na giderek o günlerde Türkiye’yi ziyaret eden eski Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’yi ‘fantezi iç giyim’ kıyafeti yere atarak protesto etmişti.