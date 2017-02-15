YouTube’dan tribünlere yayılan ‘Demba Ba’ bestesinin çıkış öyküsü: Biz filmini çekemeden beyaz peynirini yaptılar

Beşiktaşlılığıyla tanınan oyuncu Zafer Algöz, ara transfer döneminde siyah-beyazlı kulübe dönen Senegalli golcü Demba Ba için Müslüm Gürses’in ‘Hangimiz sevmedik’ şarkısından türetilen ‘beste’nin ortaya çıkış öyküsünü anlattı.

‘Liverpool’a 1-0 kaybettiğimiz gece kendimizi gaza getirip söylemiştik’

Bein Sports’ta ekrana gelen Cafe Spor programında, şarkının sadece nakarat bölümünün yıllar önce Aydın’da bir baba oğul tarafından çalınıp söylendiğini belirten Algöz, şöyle devam etti: “Sonra o Nevizade mahallesindeki bütün Roman çocuklarının elinde öyle bir melodi olarak gelişti. Biz de onu Liverpool’a 1-0 kaybettiğimiz gece kendimizi gaza getirip toplu halde söylemiştik son derece amatör bir kayıtla. Bir defada söyledik ve çektik zaten. Onu çeken arkadaş da ertesi gün yükledi onu YouTube’a. Bize sordu öncesinde. ‘Ne olacak ki, kendi aramızda eğlenmişiz’ diyerek yüklemesini söyledik. Bir anda 15-16 milyon insan seyretti. Dalga dalga yayıldı.”

‘Filmini çekemeden beyaz peynirini yaptılar’

Algöz, programın diğer konuğu Can Yılmaz’ın, “Filmini çekmeyi düşündünüz mü?” sorusunaysa, “Hocam biz filmini çekemeden adamlar beyaz peynirini yaptılar. Demba Ba beyaz peyniri var” karşılığını verdi.