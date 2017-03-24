YÖK, ‘parayla yazılan tezler’ için ‘ihraç’ işareti verdi: İntihaldir, gereği yapılır

‘Akademik danışmanlık’, ‘bitirme projesi danışmanlığı’, ‘tez danışmanlığı’ adı altında para karşılığı ‘naylon’ lisans tez yazıldığının ortaya çıkmasının ardından Yükseköğretim Kurulu (YÖK) yapılanın intihal anlamına geldiğini, meslekten ihraçla sonuçlanacağını duyurdu.

Lisans tezlerinin fiyatının 2 ila 3 bin, yüksek lisans tezlerinin ise 3 ila 10 bin TL arasında değiştiği, doktora ve doçentlik tezlerinde ise bu rakamın 2o bin TL’ye kadar çıktığı ortaya çıkmıştı.

Habertürk’ten Demet Çiçek’in haberine göre, YÖK’ten yapılan açıklamada, para karşılığı tez yazdırılmasının da bir intihal olduğu, bu tezleri yazdıranların atılacağı belirtildi.

Açıklamada şöyle dendi: “YÖK’ün önerisiyle çıkan 2/12/2016 tarih ve 6764 sayılı kanun ile intihal fiili, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile cezalandırılmıştır. Buna göre, başkalarının özgün fikirlerini, metotlarını, verilerini veya eserlerini kendi eseri gibi gösterenler, devlet veya vakıf yükseköğretim kurumlarındaki bir akademik kadroya atanmamak üzere üniversite öğretim mesleğinden çıkarılırlar.”

YÖK, intihalde sorumluluğu olan üniversite yetkilileri hakkında da yasal işlem yapılacağını kaydetti.