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YÖK ’emir telakki etti’: Yardımcı doçentliğin kaldırılması için çalışmalara başladık 

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yardımcı doçentlik unvanının ‘gözden geçirilmesi’ yönündeki çağrısı Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) harekete geçirdi.

Fotoğraf: DHA

YÖK Başkanı Yekta Saraç, yardımcı doçentlik unvanının kaldırılması için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

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‘Aynı gün çalışmalara başladık’

“Sayın cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra aynı gün bir çalışma grubu oluşturulmasına karar verdik” diyen Saraç şöyle devam etti: “Çalışmalarımıza hızlı bir şekilde başladık. Çok yakın bir süre içinde konuyu zamana yaymadan somut bir önerinin oluşacağını ben burada söylemek isterim. Buradaki öncelik yardımcı doçentlik mevcut sistemdekilere hiçbir şekilde olumsuz etkisinin olmaması, bu yönde atılacak adımın yükseköğretim sistemine yeni bir soluk getirmesi.”

YÖK başkanı, mevcut yardımcı doçentlerin mağduriyet yaşamamaları ve kazanımlarını kaybetmemelerine azami önem verileceğini ifade etti.

‘Allah aşkına, şu yardımcı doçentlik nedir ya?’

Erdoğan, ‘İslam Dünyası Yükseköğretim Alanının Oluşturulması Toplantısı’ adlı etkinlikte yaptığı konuşmada “Allah aşkına şu yardımcı doçentlik olayı nedir ya, bunu gözden geçirin. Dünyanın kaç yerinde var? Bunu da söyleyin. Pek görmüyorum. Bunu birileri birilerini oyalamak için yapmışlar. Bizim hocalara ihtiyacımız var” demişti.

Erdoğan’dan YÖK’e ‘özel rica: Allah aşkına, şu yardımcı doçentlik nedir ya?

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