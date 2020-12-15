Yılmaz Özdil: Gıda etiketini sansürlemeye çalışan zihniyetin, turkuaz tabloda doğruları yansıtması mümkün mü?

Etiket yasağı gelince ne olur?

Yüzde 1 trans yağ kullananlar bile, maliyeti düşürmek için yüzde 2 kullanmaya başlar, etiket yasağı trans yağ kullanımını arttırır.

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Gayet açık görüldüğü üzere, etiket yasağı tüketiciyi korumuyor.

Trans yağ kullanmamak için yatırım yapan, üretim şeklini değiştiren, işini düzgün yapan firmaları da korumuyor.

Kimi koruyor?

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Ve belki de asıl şunu sormamız lazım…

Trans yağı gizleyen, koronaya şeffaf olabilir mi?

Bütün insanlığın canıyla uğraştığı şu günlerde bile, hâlâ kaşla göz arasında gıda etiketlerini sansürlemeye çalışan zihniyetin, turkuaz tabloda doğruları yansıtması mümkün mü?

Yılmaz Özdil’in yazısı