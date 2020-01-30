Yıldız Porselen’in atıkları ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürüldü

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nın atıklarını ısı ve ses yalıtım malzemesine dönüştürdü. Elde edilen köpük porselenin, enerji kaybını yüzde 85 oranında engellediği 30 desibele kadar ses yalıtımı sağladığı tespit edildi.

Fotoğraflar: DHA

Milli Saraylar İdaresi Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Çapoğlu, “Bol gözenekli, düşük yoğunluklu, ısı ve ses yalıtım özelliği olan malzeme elde ettik. Amacımız bir katma değer, bir özellik katmaktı. Bundan sonra bunu endüstriyel olarak üretebiliriz” dedi.

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129 yıldır üretime devam eden Yıldız Çini ve Porselen Fabrikası’nın porselen atıkları kullanılarak elde edilen malzemenin hazırlanış sürecinde porselenin ısıl iletkenliği düşürüldü. Yalıtım özelliği kazanabilmesi için gözenekli ve boşluklu hale getirilen porselen atıklarından elde edilen karışım, presleme yoluyla şekillendirildi ve bin 150 santigrat derecede pişirildi. Yüzde 80 oranında yüksek gözenekli, 500 kg\metreküp değerinde düşük yoğunluklu köpük porselen elde edildi.

Köpük porselenin yalıtım sağlamasının yanı sıra muhtemel bir yangında alev almadığı ve dolayısıyla zehirli gaz tehlikesini ortadan kaldırdığı belirlendi.