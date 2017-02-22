Yıldırım’dan ‘akademik’ itiraf: Kurunun yanında yaş da yanıyor

Başbakan Binali Yıldırım, kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) ihraç edilen akademisyenler için “Kurunun yanında yaş da yanıyor” benzetmesi yaptı.

Hürriyet’ten Murat Yetkin’in haberine göre gazetelerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, referandum anketlerine itibar etmediğini belirterek, “Evet’ ya da ‘Hayır’ çıksa da çıkmasa da ülke bölünmez. Hiç bir şey olmaz. En büyük tehlike 15 Temmuz idi” diye konuştu.

‘Geçmişten kalan hesapları kullananlar olabilir’

Referandumdan ‘anlamlı’ bir şekilde ‘Evet’ çıkacağını belirten Yıldırım, CHP’nin kampanyasını ‘doğru’ bulduğunu söyledi: “Bir kampanya aklı var herhalde. Doğrusu da bu. Ama İzmir Marşı’nı kampanyada kullanmaları yanlış, herkesin sevdiği bir şarkı, içinde Atatürk var.”

‘Maalesef…’

Yıldırım, üniversitelerden alanında önde gelen çok sayıda akademisyenin KHK’larla ihraç edilmesini de “Kurunun yanında yaş da yanıyor olabilir maalesef. Fırsat bu fırsat geçmişten kalan hesapları kullananlar da olabilir. OHAL şikayet kurulu mahkeme yolu açıyor” diye yorumladı.

‘Millet benden bilgi saklandığını mı düşünüyor?’

‘FETÖ’nün haberleşme programı ‘ByLock’u kullanan siyasetçilerin varlığı konusuna da değinen başbakan, “MİT’e sordum, ‘Bir şey yok’ dendi. Benden bilgi saklandığını mı düşünüyor millet? Eğer öyleyse çok büyük bedeli olur” dedi.

‘Herkesin işaretini yaparız’

Yıldırım, partisinin grup toplantısında ‘partili cumhurbaşkanlığı’nın ‘önünü açan’ MHP’yle özdeşleşen ‘bozkurt işareti’ yapmasıyla ilgili de “Herkesin işaretini yaparız. Türkiye’nin bütün renkleri bizim için aynıdır. ’80 milyonu kucaklayacağız’ derken bundan tek istisna olan terör örgütleridir” diye konuştu.