Yiğiter’e zaman ayarlı sorgu: İki-üç yıl önceki paylaşımları soruldu

KEMAL GÖKTAŞ

@kemalgoktas

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alınan, KHK ile ihraç edilen öğretim üyesi Dr. Cenk Yiğiter’e 2015 ve 2016 yılında yaptığı sosyal medya paylaşımları ile Eğitim-Sen’in KHK ile ihraçlarla ilgili eylemleri dışında herhangi bir soru yöneltilmediği ortaya çıktı.

‘PKK adına faaliyette bulunmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan Dr. Cenk Yiğiter’in Emniyet’teki sorgusu tamamlandı.

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Edinilen bilgiye göre, Yiğiter’e Emniyet sorgusunda kendisi ile birlikte gözaltına alınan altı öğrenciyi tanıyıp tanımadığı, 2015 yılındaki Suruç katliamından sonra sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlar, 10 Şubat 2017’de Eğitim-Sen’in KHK ile öğretim üyelerinin ihracına karşı Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü’nde düzenlediği ‘Büyük Cebeci Buluşması’ isimli etkinliğe katılım için sosyal medyadan çağrı yapması ve bu eylemde herkesi KHK ile yapılan ihraçlara karşı direnişe çağırması ve öğretim üyesi görevi sürerken kampüste bir sivil polis tarafından yumruklanmasının ardından yaptığı paylaşımlar soruldu.

Yiğiter, PKK’ya herhangi bir sempatisinin olmadığını ve bazı eylemlerini sosyal medya hesaplarından açıkça kınadığını belirtti. Kendisi ile birlikte gözaltına alınan öğrencilerden sadece biri ile bir kez sohbet ettiğini, diğerlerini tanımadığını söyledi.

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Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi (SYKP) üyesi olduğu dönem, aynı partinin üyesi bir öğrencisi ile yaptığı telefon görüşmesi de sorulan Yiğiter, sendikal bir eylemle ilgili konuştuklarını anlattı.

Yiğiter, Suruç katliamından sonra yaptığı paylaşımlarda IŞİD’i kınadığını ve bazı devlet görevlilerinin katliamı önlemediği için ihmalleri olduğunu belirttiğini ifade etti.

Yiğiter, 10 Şubat 2017’de Cebeci Kampüsü’ndeki eylemi üyesi olduğu Eğitim-Sen düzenlediği için katılım çağrısı yaptığını ve bu eylemdeki konuşmasında ifade ettiği direniş çağrısının hukuksuzluğu her platformda dile getirmek anlamına geldiğini söyledi.

Yiğiter, son olarak 4 Ekim’de son duruşması görülen davada ‘cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla bir yıl beş ay on beş gün hapis cezası almış, mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı da vermemişti.