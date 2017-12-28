‘Yetenek Sizsiniz’e ceza isteyen RTÜK’ün AKP’li üyeleri: Millet tahrik oluyor

RTÜK’ün AKP’li üyeleri, TV8’de yayımlanan ‘Yetenek Sizsiniz’ programında yaşları 7 ile 11 arasında kızların şort giyerek yaptıkları dans gösterisi için istedikleri cezayı “Millet tahrik oluyor” sözleriyle savundu.

Yaşları 7 ile 11 arasında değişen kız çocuklarından oluşan ‘Queen of The Dans’ grubunun yer aldığı program, 14 Aralık’ta yayınlanmıştı.

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Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, şikâyet üzerine hazırlanan uzman raporunda gösteriyle ilgili olarak, “Çocukluğun saflık ve masumiyetine tezat görüntüler içinde sahnede arzı endam eden kızlar, yaşlarına uygun olmayan kıyafet ve makyajlarla dans gösterilerini tamamlamışlar, söz konusu yarışmada yayın yoluyla istismar edilmişlerdir. Yayın kuruluşunun en büyüğü 11 yaşında çocukların ihmal ve istismar edilmesine aracılık ettiği değerlendirilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

Türkiye’nin BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne taraf olduğunun belirtildiği raporda, Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi’nin de “Taraflardan her biri, medyayı çocukların cinsel suistimali ve cinsel istismarının tüm yönleri ile ilgili uygun bilgileri sağlamaya teşvik edecektir” maddesi anımsatıldı.

‘Millet tahrik oluyor’

Raporda, kanala “Yayınlar çocuklara karşı istismar içeremez” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle, bir önceki ay reklam gelirlerinin yüzde 5’i kadar idari para cezası ve beş gün program durdurma cezasının verilmesi istendi.

Üst kurul toplantısında gündeme gelen rapor, üyeler arasında tartışma yarattı. Kanalın cezalandırılması isteyen AKP’li üyeler, çocukların şortlu görüntüleri için “Millet tahrik oluyor” dedi.

Tartışmalar nedeniyle kanala ceza isteyen raporda, ‘karar yeter sayısı’ çıkmadı. Rapor, bu perşembe günü düzenlenecek üst kurul toplantısında tekrar gündeme gelecek.