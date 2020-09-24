Yerli sağlık firmalarına borç 20 milyar lirayı aştı: Ödenmezse ameliyatlar aksayabilir

ABD’li ilaç şirketlerinden sonra yerli tıbbi cihaz üreticileri de alacaklarını tahsil edemedikleri için isyan etti.

Fotoğraf: DHA

ABD Büyükelçisi Satterfield, Türkiye’deki devlet hastanelerinin yabancı ilaç şirketlerine borcunun bir yıl içinde 230 milyon dolardan 2.3 milyar dolara çıktığını ve şirketlerin böyle devam etmek istemeyebileceğini, bunun da Türkiye’nin çıkarına olmayacağını söylemişti.

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Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre Sağlık Bakanlığı’ndan bu konuda şikayetçi olan sadece yabancılar değil.

Türkiye’deki yerli tıbbı cihaz üreticileri de yaklaşık 16 aydır alacaklarını tahsil edemiyor.

Sektörün bu şartlarda ayakta kalmasının mümkün olmadığını vurgulayan Tüm Tıbbi Cihaz Üreticileri Derneği Başkanı Mustafa Daşçı, “Sağlık hizmetlerinin sunumunda aksaklık olmaması için bugüne kadar yıllık, sekiz aylık, dokuz aylık ödemelerle devam edebiliyorduk. Ancak şu anda 16 aydır herhangi bir ödeme yapılmaması sebebiyle tıkandık” dedi.

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Devletin bu ay da ödeme yapmaması halinde artık mal veremeyeceklerini anlatan Daşçı şöyle konuştu:

“Türkiye’nin yıllık toplam 3.5 milyar dolar tıbbi cihaz gideri var. 16 aylık alacak birikti. Yani yaklaşık 26 milyar lira olduğunu tahmin ediyoruz.

20 milyar alacağımız var deyince, ‘Bu kadar parayı nasıl bu kadar zaman bekletebilmişler. Demek ki çok büyük kâr marjıyla çalışıyorlar’ algısı yaratabilir. Oysa Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerine ne kadar mal verdiysek, kendi sermayemizin üzerine bir de bütün mal varlıklarımızı ipotek ederek bankalardan finansman kullandık.”

‘Ameliyatlar yapılamaz’

Daşçı sözlerini şöyle noktaladı:

“Bana göre önümüzdeki aydan itibaren sağlık hizmetlerinde aksamalar yaşanmaya başlayacaktır. Eldeki stoklar tükendiğinde bir süre sonra ameliyatlar yapılamaz hale gelecektir. Bizden indirim yapmamızı, feragat etmemizi bekliyorlar. Bakanlık, tıbbi cihaz sektörüne ölümü gösterip sıtmaya razı etmek istiyor. 2017’de yine bir feragat istenmişti. O dönem benim firmam yüzde 15 karla Kırıkkale Üniversitesi’nin ihalesini almıştım. Yüzde 27 feragatle tahsilat yaptım. Yüzde 12 zarar. Bakanlığın önünde toplantı yapmayı düşünüyoruz. En kısa zamanda bütün Türkiye’deki üyelerimizi çağıracağım. Sağlık Bakanlığı’nın içinde devletin ve milletin başarısını istemeyen bir grup var. Bu grup bu konuyu çıkmaza sokuyor.”