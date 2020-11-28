Yerli aşı denemelerinde aralıkta 2’nci faza geçilmesi planlanıyor

Türkiye’de insan deneyleri başlayan ilk yerli ‘corona‘ aşısı çalışmalarının yürütüldüğü Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde ilk fazın tamamlanmasının ardından önümüzdeki ay 2’nci faza geçilmesi planlanıyor.

Fotoğraflar: DHA

Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Merkezi (ERAGEM) ile İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (İKUM) Türk bilim insanları tarafından Covid-19’a karşı geliştirilen aşı adayının çalışmaları devam ediyor. Yerli aşı adayları arasında yaygın uygalamaya en yakın olan ve insan deneyleri sürdürülen aşının 1’inci faz kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etki bulgusuna rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra önceki gün ikinci doza geçildi.

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İKUM Müdürü Doç. Dr. Zafer Sezer, DHA’nın görüntülediği çalışmalarla ilgili bilgi verdi. ezer, 1999 yılında kurulan araştırma merkezinde 1300’e yakın klinik araştırma yapıldığını belirterek şunları söyledi: “Yerli aşımız Türkiye’de ilk kez Covid-19’a karşı geliştirilen bir proje. Şu an itibarıyla 44 gönüllümüz üzerinde ilk dozları tamamlandı. Güvenli bir şekilde ilerliyoruz. Sağlıklı insanlarla çalışıyoruz. Şu ana kadar yaşadığımız ciddi bir sıkıntı olmadı, ciddi bir yan etkiye rastlamadık. Sadece diğer aşılarda da görülebilecek, çok az sayıda aşı yerinde ağrı gibi şikayetlere rastladık. Zaten aşı yapılacak 44 kişiye aynı anda yapmadık. Bunları belli gruplar halinde aşılamasını tamamladık.”

Aşının ikinci doz uygulamasına başlandığını ifade eden Sezer sözlerini şöyle sürdürdü: “44 gönüllümüzün aşıları tamamlandıktan sonra 21 günü tamamlayan gönüllülerimize ikinci doz aşılarına geçen perşembe günü başladık. İlk gönüllümüzün de aşıları yapıldı. İkinci doz aşısında herhangi bir problemle karşılaşmadık. Bu anlamda kliniğimizde ilk faz tamamlandığı takdirde biz Aralık ayı içinde Faz 2’ye başlamayı planlıyoruz. Bununla ilgili gönüllerimiz de başvurmakta, yerli aşımıza destek olmak için gönüllü olmaktalar. Faz 1’in ikinci doz uygulamasında yeni bir gönüllü almıyoruz. Ancak Faz 2 ve Faz 3 çalışmaları yeni gönüllülerin katılımına açık olacaktır.”