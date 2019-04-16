Yeni başkan şaşakaldı: Diyarbakır’da kayyım halkın parasıyla saray yapmış

Bugün mazbatasını aldıktan sonra belediye binasına geçen Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, önceki dönem belediyenin başındaki kayyımın yaptırdığı lüks makam odası karşısında şakınlığını gizleyemedi.

2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır’da belediye başkanlığını kazanan DBP’li Gülten Kışanak 2016’da tutuklanmış, yerine kayyım atanmıştı.

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31 Mart’taki seçimlerde belediye başkanı seçilen HDP’li Mızraklı bugün Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesindeki il seçim kurulundan mazbatasını aldı.

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Mızraklı, gecikmeli de olsa işlemleri tamamladıktan sonra mazbatasını aldığını söyledi.

Mızraklı, “Asıl mazbatamızı 1 Nisan’da halktan aldık. Bu kadar uzun ve acılı bir dönemden sonra, kayyum rejiminden sonra halk iradesi tesis etmiştir” dedi.

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Mızraklı, bugün itibariyle Diyarbakır büyükşehir belediyesinde göreve başlayacağını belirterek, “Bunun için herkese mesajımız şudur, hepimizin her şeyden çok barışa ihtiyacı var” dedi.

Mazbatasını aldıktan sonra beraberinde bir grup partiliyle belediyeye geçen Mızraklı burada kayyım yönetimin yaptırdığı lüks makam odasına girince şaşakaldı. O onları Twitter’dan paylaşan yeni başkan, “Bakın Bakın! Halkın parası ile kendilerine saraylar yapmışlar… Bütün israf ve şatafatlarını halka tek tek göstereceğiz. Yorum sizin…” dedi.

Bakın Bakın!

Halkın parası ile kendilerine saraylar yapmışlar… Bütün israf ve şatafatlarını halka tek tek göstereceğiz.

Yorum sizin… pic.twitter.com/4Wg9t7pP9u — Dr. Adnan Selçuk Mızraklı (@SelcukMizrakli) April 16, 2019

Belediyede konuşma yapan Mızraklı, bundan sonra halkın katılımıyla demokratik süreçlerin en geniş kapsamda yaşanacağını, çalışmalarında bütün iş ve işlemlerin kamuoyuna açık olacağını söyledi.

Bütün meclis toplantılarına açıklık getireceğini belirten Mızraklı şöyle devam etti: “Bugün çalışmaya başlıyoruz. Çalışmalarımızın yansımalarını bugünden itibaren göreceksiniz. Bütün yaptığımız iş ve işlemler hak ve adalet üzerine olacaktır. Bunlar daima yol ve rehberimiz olacaktır.”

Sözleşmeleri feshedilenlere yönelik de çalışma yürüteceklerini belirten Mızraklı, tebrikleri kabul ettikten sonra görevine başladı.