Yeni araştırma: Kuzey Kutbu sanılandan çok daha hızlı çözülüyor

Harvard Üniversitesi biliminsanları tarafından iklim değişikliği hakkında yapılan bir araştırmaya göre Kuzey Kutbu sanılandan çok daha büyük bir tehlike altında. İklim değişikliği bölgedeki donmuş toprakları (permafrost) daha hızlı çözüyor ve bu durum yüzünden atmosfere daha fazla sera gazı salınıyor.

Fotoğraf: Reuters

Araştırma kapsamında, Kuzey Kutbu’nda beş farklı uçuşla toplanan verilerin incelenmiş. Bu uçuşlarda, yaklaşık 900 km yol kat edilerek 310 kilometrekare alanlık bir bölge taranmış ve bölgedeki gaz emisyonları incelenmiş.

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Araştırmaya göre insan kaynaklı küresel ısınma sonucu Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklıkların artmasıyla buradaki toprakta bulunan organik yapılar düşünülenden çok daha hızlı salınan azot oksit (NO2) nedeniyle bakteriler tarafından daha hızlı parçalanıyor.

12 kat daha fazla azot oksit salınıyor

Şimdiye kadar sera gazı emisyonlarında karbon dioksit (CO2) ve metan gazının (CH4) önemle vurgulandığı, fakat azot oksitin göz ardı edildiği vurgulanan araştırma, bu parçalanma sonucunda atmosfere ‘daha önce sanılandan 12 kat daha fazla’ azot oksit salındığını ortaya koydu. Karbon dioksite göre 300 kat daha fazla ısı tutma özelliğine sahip bir sera gazı olan azot oksit salımındaki bu tehlikeli artışın büyük zararlara neden olacağına dikkat çekildi.

Araştırmaya göre Kuzey Kutbu, dünyanın diğer bölgelerine göre iki kat daha hızlı ısınıyor. Bu ısınmayla ortaya çıkan sera gazları, iklim değişikliğini önlemek için tahmin ettiğimizden daha az zamanımız kalmış olabileceğine işaret ediyor.

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Permafrosttaki ısınma ve bu ısınmayla donmuş topraklardan atmosfere salınan CO2 ve metan gazının yarabileceği tehlike, uzun süredir biliminsanları tarafından yakından takip ediliyor. Bu emisyonlar, iklim değişikliği konusunda geri dönüşü olmayan sınıra daha hızlı yaklaşılmasına sebep oluyor. Yeni araştırma, iklim değişikliğinin Kuzey Kutbu’ndaki NO2 gazı emisyonunu da tehlikeli bir biçimde artığını gösterdi. Biliminsanlarının geçmişte yaptığı varsayımların aksine bu gazın salımının da tehlikeli düzeylere varmış durumda.