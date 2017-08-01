Yazar ve çevirmen Ahmet Cemal hayatını kaybetti

Yazar ve çevirmen Ahmet Cemal yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet gazetesinde köşe yazarlığı yapan Cemal, bir süredir hastanede tedavi görüyordu.

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Yazar, Haziran ayındaki köşe yazısında sağlık durumuyla ilgili “Bu yıl ölümün kıyılarına yaptığım üçüncü yolculuk. Ve bir geri dönüş daha” ifadelerini kullanmıştı.

Cemal, Moda Camii’ndeki cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Edebiyata ve çeviriye adanmış bir ömür

İzmir’de 1942’de doğan Cemal, basın danışmanlığı ve çeviri dersleri vermesinin yanı sıra Varlık, Yazko Edebiyat ve Milliyet Sanat gibi dergilerde yazarlık, Yazko çeviri dergisinde de genel yayın yönetmenliği yaptı.

Farklı üniversitelerde sanat tarihi, estetik, kültür tarihi, metin yazımı, çağdaş tiyatro gibi dersler veren yazar, aynı zamanda dünyanın önde gelen yazar ve felsefeciler Ingeborg Bachmann, Walter Benjamin, Bertolt Brecht, Hermann Broch, Elias Canetti, Paul Celan, Ernst Fischer, J.W.v. Goethe, E.H. Gombrich, Friedrich Hölderlin, Franz Kafka, Heinrich von Kleist, Georg Lukacs, Robert Musil, Friedrich Nietzsche, Novalis, Erich Maria Remerque, Rainer Maria Rilke, Friedrich Schiller, Anna Seghers, Manes Sperber, Georg Trakl ve Stefan Zweig’ın eserlerini de Türkçe’ye çevirdi.

Yazarın ‘Odak Noktasında Yaşananlar’, ‘Yaşamdan Çevirdiklerim’, ‘Şeref Bey Artık Burada Yaşamıyor’, ‘Bizi Yaşatanlar ve Öldürenler’, ‘Aradığımız Tiyatro’, ‘Oynamak Varken’, ‘Sanat Üzerine Denemeler’, ‘İnsana dönmek’, ‘Giderayak’, ‘Lanetlenmiş Ağustosböcekleri’ ve ‘Okuyan Gençliğe Mektuplar’ başlıklı deneme kitapları, ‘Geçmiş Bir Dua Kitabından’ adlı şiir kitabı, ‘Kıyıda Yaşamak’ adlı bir romanı ve ‘Dokunmak’ adlı bir öykü kitabı, ‘Ben, Nazım, Yaşarken ve Ölürken’ ve “Deliliğe Övgüye Methiye’ adlı oyunları bulunuyor.

Çok sayıda edebiyat ödülünün de sahibi olan Cemal, Hermann Broch’tan yaptığı ‘Vergilius’un Ölümü’ çevirisiyle Avusturya Büyük Devlet Ödülü’ne layık görülmüştü.