Yayıncılığın prestijli ödülü Voltaire, Turhan Günay ve Evrensel Yayınları’nın

Cumhuriyet Kitap eki yayın yönetmeni Turhan Günay ve Evrensel Yayınları, sansür karşıtı mücadele ve basın özgürlüğünü savunmaya katkılarından ötürü Voltaire ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Yayıncılar Birliği’nin (IPA) her yıl dağıttığı Voltaire, yayın özgürlüğünün ödüllendirildiği dünyaca ünlü bir ödül.

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Ödülün bu yıl Günay ve Evrensel Yayınları’na verilmesinin nedeni ise darbe girişiminin ardından kısa sürede Türkiye’de yaşanan baskılar.

IPA, Türhan Günay’ın diğer Cumhuriyet çalışanlarıyla birlikte dokuz ay cezaevinde tutulduğuna dikkat çekti.

Türkçe, Kürtçe, Ermenice ve Arapça dillerinde yayın yapan Evrensel Yayınları’nın da darbe girişiminin ardından kapatılan Doğa Basın Yayın’la ilişkili olduğu gerekçesiyle hesaplarının dondurulması hatırlatıldı.

İlk kez iki ayrı adaya verildi

IPA, Türkiye’deki hükümetin medya, akademi ve kültürel hayatta eleştirel sesleri kısmaya yönelik baskıları nedeniyle bu yılki ödülü Türkiye’den adaylara verdi. Voltaire ödülü 11 yıldan beri ilk kez iki ayrı adaya layık görüldü.

Yayın Özgürlüğü Komitesi Başkanı Kristenn Einarsson, ödülün Günay ve Evrensel Yayınları’na verilmesini şöyle değerlendirdi: “Turhan Günay ömrünü kitaplara adayan bir yayıncı, gazeteci ve eleştirmen ve kinci Türkiye hükümetinin ellerinde yüksek bir bedel ödüyor. Öte yandan Evrensel, suni gerekçelerle kapatılıp, yüzlerce çalışanın işsiz kaldığı çok sayıda yayınevini temsil ediyor. Her ikisi de IPA Voltaire ödülünü yetkililerin onları susturmak için engel tanımadığı bir ülkede özgür yayıncılığı somutlaştırdığı için hak ediyor.”

2017 IPA Voltaire ödülü, 29 Eylül’de İsveç’in Göteborg kentinde düzenlenen bir ödülle takdim edilecek.