Yatalak yaşlı için ‘üfürükçü’ çağırmışlar: 136 kişi pozitif, 280 kişi karantinada

Doğu Karadeniz’de çalışan bir filyasyon görevlisi, ‘bir üfürükçü’ yüzünden 136 kişinin Covid-19’a yakalandığını söyledi.

Filyasyon ekipleri, hasta ve temaslıların evlerine gidiyor, ilaç verip kontrol ediyor. (Fotoğraf: DHA)

Milliyet’ten Cihat Arslan’a konuşan doktor, 80 yaşında görme engelli ve yatalak bir yaşlı erkeğin hastaneye kaldırıldığını, testinin pozitif çıktığını ifade etti.

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Doktor, hiç evden çıkmayan ve yanına kimsenin gitmediği yaşlı adamın Covid-19’a yakalanmasının herkesi şaşırttığını söyledi.

Görevli, şunları söyledi: “Öğrendik ki amcanın durumu kötüye gidince köye ‘üfürükçü-şifacı’ yaşlı bir teyze çağırılıyor. O teyzenin yaklaşık 120 temaslısını tespit ettik. Bu kişilerden test sonuçları pozitif çıkanların temaslılarıyla birlikte toplamda 136 pozitif vaka çıktı.”

Doktor, üç farklı köyde pozitif vakalarla temaslı yaklaşık 280 kişinin karantinaya alındığını belirterek, “Okuyup üfledikleri arasında çocuklar, kadınlar ve yaşlılar da vardı” diye konuştu.