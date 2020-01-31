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Yaramazlara biraz batar!

Yasadışı bahse aracılık iddiasıyla banka ve ödeme kuruluşlarına inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), yasadışı bahis ve kumar oynatılan yapılara aracılık edilmesine sebebiyet verdiği iddiasıyla bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlattı.

Fotoğraf: Reuters

MASAK yetkilileri suç örgütlerince gelir kapısı yapıldığı belirtilen ve giderek yaygınlaşan yasadışı bahisle kumarın önüne geçebilmek için idari tedbir ve cezalar uygulandığını açıkladı.

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MASAK, söz konusu sitelere aracılık edilmesine sebebiyet veren bazı banka ve elektronik ödeme kuruluşlarını da bu kapsamda değerlendirerek haklarında inceleme başlattı.

İncelemenin sonucuna göre, idari tedbir veya cezai işlem uygulanabileceği ifade edildi.

Hangi banka ve ödeme kuruluşları hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin bilgi verilmedi.

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