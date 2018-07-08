Yarı finale doğru: Avrupa takımları kupayı domine etti

EMİR GÜNEY*

@10unYeri

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Dünya Kupası’nda çeyrek finaller 6-7 Temmuz tarihlerinde oynanan hayli heyecanlı maçlarından ardından geride kaldı. Grup aşamasında ve son 16 turunda zaman zaman karşılaştığımız ‘Bitse de gitsek’ dediğimiz türde maçlar yerini ‘Keşke 90 değil de 120 dakika olsa tüm maçlar’ dediğimiz mücadelelere bıraktı.

Kupanın başından beri en iddialı takımlardan biri olan Fransa eksik Uruguay’ı geçerken formda Belçika zor da olsa bir başka şampiyonluk adayı Brezilya’yı turnuva dışına itti. Öte yandan 1966’dan sonraki en iddialı dönemini yaşayan İngiltere çok zorlanmadan İsveç’i eledi.

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Son çeyrek final maçında ise ev sahibi Rusya penaltılara giden maçta Hırvatistan’a elenerek rüyadan uyandı. Böylece Güney Amerika’nın kupadaki son iki temsilcisi de elendi ve yarı finale sadece Avrupa takımları kalmış oldu.

Dostlar sağ olsun

Rusya 2018’in ilk gününden bu yana en istikrarlı futbolu sahaya yansıtan Fransa’nın rakibi grup aşamasında zorlansa da son 16 turunda EURO 2016 şampiyonu Portekiz’i elemeyi başaran Uruguay’dı. Ancak henüz maç başlamadan Uruguay’ın en formda ismi olan Edinson Cavani’nin sakatlığı sebebiyle oynayamayacağının açıklanması bir anda maçı farklı bir boyuta taşıdı. Portekiz’e attığı iki gol ile takımını sırtlayan Cavani’den yoksun Uruguay takımı rakibine oranla daha düşük kazanma ihtimali olduğu bir maçta sıkı savunma yapıp sürpriz galibiyet kovalayan takım pozisyonuna düştü. Güney Amerikalılar her ne kadar Luis Suarez gibi dünya çapında bir başka ofansif oyuncuya sahip olsalar da Fransa’nın hem savunmada hem de hücumda gösterdiği disiplinli futbola karşı koyamadılar ve maçı 2-0 kaybederek elendiler.

Maçtan akılda kalan notların belki de en önemlisi sahadaki birçok oyuncunun kulüp düzeyinde takım arkadaşı olmasıydı. Fransa’nın forveti Antoine Griezmann ve savunma oyuncusu Lucas Hernandez’in oynadığı takım olan Atletico Madrid aynı zamanda tatlı-sert futbollarıyla meşhur savunmacılar Diego Godin ve Jose Gimenez’in de takımıydı. Godin ve Gimenez’in bu maçtaki asli görevlerinin Griezmann’ı tutmak olması ise maçın en enteresan detaylarından biriydi. Bu ikiliye rağmen Griezmann’ın bir gol ve bir asist yapması takdir topladı. Griezmann’ın formasını giyecek kadar ciddi bir Uruguay sempatizanı olması da bu eşleşmeye ayrı bir boyut kattı.

Zaten attığı golden sonra neredeyse hiç sevinç gösterisinde bulunmaması bu sevgisini kanıtlar nitelikteydi. Tabii bu golde Galatasaray’ın kalecisi Fernando Muslera’nın nispeten rahat gelen şutu elinden kaçırması Muslera sempatizanlarını hayli üzdü. Sahanın öteki ucunda ise FC Barcelonalı iki takım arkadaşı Uruguay’ın forveti Suarez ve Fransız bek Samuel Umtiti vardı. Nihayetinde dostlar arasında geçen bir mücadele sonunda Uruguay 2018 yılındaki ilk mağlubiyetini de almış oldu.

Jenerasyonlar çatışması

Günün ikinci çeyrek final maçında Brezilya ile Belçika karşılaştı. Özellikle son 16 turunda oynadıkları Meksika maçında kendini gereğinden fazla yere attığı için hayli eleştirilen Neymar’dan bu maçta beklenti büyüktü. Zira Belçika takımı Rusya 2018’de karşılaşacakları en formda ekipti. Maçın geneline bakıldığında topla daha fazla oynama isteği olan ve kaleye daha fazla yüklenen taraf Brezilya’ydı. Ancak ‘altın jenerasyon’ olarak görülen Belçika takımı 13. ve 31. dakikalarda bulduğu gollerle maç genelinde daha kontrollü oynama şansına sahip oldu. Özellikle son 20 dakikada ciddi baskı kuran Sambacılar 76’da Renato Agusto’nun golünden başka bir gol bulamayınca 2-1 kaybederek kupanın dışında kaldılar. Son dakikalarda Brezilya’nın kaçırdığı net gol pozisyonları aslında Belçika’nın şansının da yanlarında olduğunu gösterdi. Böylece yarı finalin ilk eşleşmesi Fransa-Belçika şeklinde oluştu.

Rusya 2018 dört sene önce evinde düzenlenen Dünya Kupası’nın yarı finalinde Almanya karşısında yaşanan hezimeti affettirmek için Brezilya takımının en önemli fırsatıydı. Futbol tarihinin en başarılı takımı olarak kabul edilen bir ekolün parçası olmak Neymar ve arkadaşlarına büyük bir sorumluluk yüklemiş durumda. Eğer bu jenerasyon 2022’de Katar’da düzenlenecek bir sonraki kupada en azından final göremezse tarihin en kötü Brezilyası olarak anılmaya tehlikesiyle karşılacaktır.

Wimbledon 2018 mi, Rusya 2018 mi?

Futbolun mucidi olan İngilizler belki de bu ağır sorumluluktan dolayı Dünya Kupası tarihinde bir türlü istedikleri başarı düzeyini yakalayamadılar.

1966’da kendi evlerinde düzenlenen ve kazandıkları Dünya Kupası’nın dışında final dahi göremeyen Adalılar için Rusya 2018’in önemi büyük. Hatta 1966’yı bir kenara koyarsak İtalya 1990’da Batı Almanya’ya penaltılarla elendikleri yarı final maçı dışında yarı final dahi görmüşlükleri yoktu. Dolayısıyla bu sorumlulukla İsveç karşısına çıkan İngiltere milli takımı bir yandan çeyrek finalin en zayıf halkasıyla eşleştikleri için ümitli, bir yandan da ‘tarih tekerrürden ibarettir’ sözünün ağırlığı sebebiyle çekinceliydiler. Nihayetinde İngiltere kendi tarihini kendisi yazdı ve İsveç’i çok da zorlanmadıkları bir maçın sonunda 2-0 ile geçerek tarihlerinde üçüncü kez yarı finalde oynamaya hak kazandılar.

Maç günü sahadaki futbol kadar İngiliz The Times gazetesinin yukarıda bulunan kapak sayfasının da dikkat çektiğini söylemek gerekiyor.

Maçın ardından dünya basınında İngiltere’nin galibiyetiyle ilgili birçok haber yer aldı. Bunlardan en ilginç olanlarından biri ise Dünya Kupası maçlarıyla Wimbledon 2018 maçlarının çakışmasını

vurgulayan New York Times haberiydi. Temmuz 2017’de bu iki mega spor etkinliğinin final günlerinin çakışacağı açıklandığında bu durum medyada bir miktar ses getirmişti. Ancak o dönemde belki de İngilizlerin Rusya’da finale kalma ihtimalinin çok yüksek görülmemesi sebebiyle gündemi çok da uzun süre meşgul etmemişti.

Ancak an itibarıyla yarı finale kalan İngilizler eğer finale de kalmayı başarırlarsa İngilizlerin en prestijli spor etkinliklerinden biri olan Wimbledon 2018’in erkekler finali ile İngiltere’nin

oynayacağı Dünya Kupası final maçı aynı günde oynanıyor olacak. Eğer İngilizler yarı finalde elenirlerse de oynayacakları 3./4. maçı Wimbledon kadınlar finali ile aynı güne denk geliyor olacaklar.

Dolaysıyla İngiliz spor severleri zorlu bir tercih döneminin beklediğini şimdiden söylemek mümkün.

Ev sahibi için yolun sonu

Çeyrek finallerin son maçında diğer maçlarda da olduğu gibi tempolu ve heyecan dolu bir futbol vardı. Ev sahibi Rusya beklentilerin çok üstüne çıkarak kaldığı çeyrek finalde turnuvanın bir başka formda ekibi Hırvatistan ile karşılaştı. Rusya rakibine baskı kurarak başladığı maçta turnuvanın en iyi çıkış yapan futbolcularından biri olan Villarealli Denis Çerişev’in şahane golüyle 31. dakikada öne de geçti.

Ancak kısa süre sonra Hırvatistan Andrej Kramaric ile beraberliği buldu ve 90 dakika sonunda 1-1’lik eşitlik bozulmadı. Oyuncu değişikliklerinin büyük bir kısmını sakatlıklara kullanmak zorunda kalan Hırvatlar uzatma dakikalarında Beşiktaşlı Domagoj Vida ile öne geçmeyi başardılar. Ancak nefeslerin tutulduğu son dakikalarda Rusya beraberlik golünü buldu ve maç penaltılara taşındı.

Son 16 turunda penaltı atışlarıyla İspanya’yı turnuva dışında bırakan Rusya’nın şansı bu sefer yaver gitmedi ve son 16 turunu penaltılarla geçen bir başka ekip olan Hırvatistan adını yarı finalde İngiltere’nin karşısına yazdırdı.

Rusya ekibinin turnuva boyunca istatistiklere en fazla koşan ekiplerden biri olarak yansıması normal şartlarda başka bir takım olsa büyük oranda ev sahibi olma motivasyonuyla açıklanabilirdi. Ancak 2015’te ortaya çıkan spor tarihinin en büyük doping skandallarından birinin merkezinde Putin hükümetinin olması sebebiyle spor kamuoyu bu istatistiklere fazlasıyla temkinli yaklaşıyor.

Gene de biz ‘masumiyet karinesi’ ilkesinden yola çıkarak Rusya’yı hemen yargısız şekilde infaz etmeyelim. Zaten grup maçlarına baktığımızda Rusya’nın koşu mesafelerinde Almanya ve Sırbistan’ın ardından üçüncü sırada olduğunu da görebiliyoruz. Dolayısıyla bu iddialar soruşturulup kanıtlanmadığı sürece Rusya 2018 uzatmalarda atılan goller, VAR kararları, favorilerin erken veda etmeleri ve belki de daha önce kupayı kazanmamış bir takımın şampiyon olmasıyla hatırlanacak.

*Kadir Has Üniversitesi Spor Çalışmaları Merkezi Müdürü. UEFA Futbol Hukuku Programı Yerel Koordinatörü. Euroleague Basketball delegesi. Doktora adayı.