Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yapı market zinciri Praktiker konkordato istedi

Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunan yapı market zinciri Praktiker mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle konkordato istedi.

Fotoğraf: Twitter

Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş. ile bu şirketin bağlı olduğu Uygulama Yapı Marketleri A.Ş., konkordato talebiyle İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, şirket için iki ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Reklam

Organize perakende ev geliştirme‘ alanında faaliyet gösteren Praktiker, 1979’da Almanya’da dört mağaza ile faaliyete başlamıştı.

1997’de Türkiye’de faaliyet gösteremeye başlayan şirketin hisseleri 2014 yılında Uygulama Yapı Marketleri AŞ’ye devredilmişti.

Konkordato talep etmişti: Ulusoy Ulaşım iflas etti

Konkordato yetmedi: 57 yıllık Pamukkale resmen iflas etti

Kriz karayolunda tam gaz: Pamukkale’den sonra Ulusoy’dan da konkordato

Kriz otobüste: 56 yıllık Pamukkale’den konkordato

Hisseleri Sancaklara devretmişti: Mektebim Okulları’nın kurucusu iflas etti

Çamlıca Camii müteahhitinden de konkordato

Çamlıca Camii’nin açılışı ertelendi: Kadir gecesine yetişmiyor

Semerkand Yapı konkordato talep etti

Konkordato sırası ‘kamu müteahhiti’nde: Nafia İnşaat mahkemeye başvurdu

Resmi rakam: 846 şirket konkordato ilan etti

DSG inşaat konkordato ilan etti: Gerekçe, üçüncü havalimanında uzayan işler

8 bin metrekarelik ek inşaat hakkı da verilmişti: Metsan İnşaat konkordatoda

Ceylan İnşaat da konkordato talep etti

İnşaatta son gelmiyor: Gelecek Gayrimenkul de konkordato talebinde bulundu

2008’in vergi rekortmenlerinden Emay İnşaat konkordato ilan etti

İnşaat firmalarında domino etkisi: Yarım asırlık Palet İnşaat da konkordato ilan etti


SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...