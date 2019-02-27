Yapı market zinciri Praktiker konkordato istedi

Türkiye genelinde 16 adet mağazası bulunan yapı market zinciri Praktiker mali yapısı bozulduğu gerekçesiyle konkordato istedi.

Fotoğraf: Twitter

Praktiker Perakende Mağazacılık A.Ş. ile bu şirketin bağlı olduğu Uygulama Yapı Marketleri A.Ş., konkordato talebiyle İstanbul 2’nci Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme, şirket için iki ay süreyle geçici mühlet kararı verdi.

Reklam

‘Organize perakende ev geliştirme‘ alanında faaliyet gösteren Praktiker, 1979’da Almanya’da dört mağaza ile faaliyete başlamıştı.

1997’de Türkiye’de faaliyet gösteremeye başlayan şirketin hisseleri 2014 yılında Uygulama Yapı Marketleri AŞ’ye devredilmişti.



