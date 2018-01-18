Wikipedia: ‘Yasaklı’ içeriği kaldırdık BTK: Her gün bakıyoruz, yerinde duruyor

İnternet ansiklopedisi Wikipedia, Türkiye’de sekiz aydır erişim yasağı uygulanmasına neden olan içeriğin değiştirildiğini açıklamasının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan (BTK) bir açıklama geldi.

Açıklamada, “Yapılan kontrollerde yasadışı içeriklerin ısrarla yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir” denildi.

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Wikipedia’ya Türkiye’de erişim, ‘Suriye İç Savaşı’na yabancı müdahalesi’ (Foreign involvement in the Syrian Civil War) ve ‘Devlet destekli terörizm’ (State-sponsored terrorism) başlığında yazılan maddelerin içeriğindeki bazı ifadeler nedeniyle 29 Nisan 2017’den bu yana engelli.

Son olarak, Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın genel müdürü Katherine Maher, “Türkiye’deki otoriteler bu makalelerin son halini incelememiş olabilir. Erişim yasağının hâlâ neden devam ettiğinden emin değiliz” diye konuşmuştu.

BTK’nın internet sitesinde yer alan açıklamada, ‘yapılan kontrollerde Wikipedia’nın kamuoyunu yanlış yönlendirme ve algı oluşturma amaçlı bilgiler paylaştığının tespit edildiği’ belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Erişim engelleme tedbiri uygulanmadan önce Wikipedia, Türkiye’nin terör örgütlerine destek verdiği şeklindeki iftiralara yer veren makalelerde yer alan içerikleri kaldırması konusunda yasaya ve uluslararası uygulamalara uygun bir şekilde uyar-kaldır yöntemi uygulanarak resmi iletişim kanalları üzerinden uyarılmış ancak bu konuda bir cevap alınamaması nedeniyle erişim engelleme tedbiri uygulanmak zorunda kalınmıştır.”

Sürecin kurumca titizlikle izlendiği belirtilen açıklamada, erişim engelleme kararının kaldırılmasıyla ilgili takdirin bağımsız adli mercilerde olduğuna işaret edildi.

Açıklamada, ‘Türkiye’ye yönelik iftira niteliğindeki içeriklerin’ kaldırılması sonrası yetkili mercilerce gerekli adımların atılabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.