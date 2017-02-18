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Yaramazlara biraz batar!

Vali PKK’ya işaret etti: Viranşehir’deki saldırıyla ilgili 26 şüpheli gözaltına alındı

 

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde biri çocuk iki kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 26 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: DHA

Yenişehir Mahallesindeki Savcılar Sitesi’nin önünde dün akşam bomba yüklü araç uzaktan kumandayla infilak ettirilmiş, zabıt katibinin oğlu 11 yaşındaki Ahmet Oktay Günak ve mahalle bekçisi İbrahim Kete hayatını kaybetmişti.

Vali Güngör Azim Tuna, aralarında minibüsün sahibinin de bulunduğu 26 şüphelinin Şanlıurfa ve Mardin’in Derik ilçesinde yapılan operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

Tuna, saldırının PKK tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, bomba yüklü aracın Mardin Derik’ten getirildiğini bildirdi.

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