VİDEO | ‘Beşiktaş donanması’nın ikinci ‘Boğaz seferi’

Süper Lig 2016/17 sezonunun şampiyonu Beşiktaş, kutlamalara bu yıl da ‘Boğaz turu’yla başladı.
Anlatılmaz yaşanır pic.twitter.com/5M5HcFJU1E
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 Haziran 2017
Anadolu Hisarı’ndan tekneyle hareket eden siyah-beyazlı ekibe, Beşiktaş taraftarlarını taşıyan onlarca tekne tezahürat ve meşalelerle eşlik etti.
Muhteşem anlar… #şampiyONBEŞiktaş pic.twitter.com/WGYrGpS0NS
— Beşiktaş JK (@Besiktas) 3 Haziran 2017
Boğaz turunu Dolmabahçe’de tamamladıktan sonra üstü açık otobüsle stada hareket eden siyah-beyazlı futbolcular, eski açık tribünün önünde kurulan platformdan taraftarları selamladı.
Taraftarlarla karşılıklı tezahürat yapan oyuncular, teknik direktör Şenol Güneş’le birlikte başkan Fikret Orman’ı platforma çağırdı.
Orman, Güneş’in ‘En büyük başkan bizim başkan’ ve ‘Başkan buraya yumruk havaya’ tezahüratlarına ‘Şenol Güneş’ tezahüratıyla karşılık verdi.
‘Allahu Ekber’le üçlü çektirdi
Mikrofonu eline alan Senegalli golcü Demba Ba ‘Allahu Ekber’ diye bağırarak taraftarlara üçlü çektirdi.
Demba ba’nın Ulusa Seslenişi Vodafone Park’da (Allahu Ekber) #BeşiktaşDonanması pic.twitter.com/k4lqS3Sbqp
— Yusuf Karaca (@yusufkaracaa) 3 Haziran 2017
Beşiktaş’ın şampiyonluk kutlamaları objektiflere böyle yansıdı…