Vezneciler davasında karar: Sanıklara onlarca müebbet ve binlerce yıl hapis

İstanbul’un Fatih ilçesindeki Vezneciler semtinde PKK bağlantılı TAK’ın düzenlediği saldırıya ilişkin davada sanıklara onlarca ağırlaştırılmış müebbet ve binlerce yıl hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv(

Fatih ilçesindeki semtte, çevik kuvvet polislerini taşıyan midibüsün geçişi sırasında 7 Haziran 2016’da yapılan terör saldırısı nedeniyle altısı sivil, altısı polis 12 kişi hayatını kaybetmişti.

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AA’nın haberine göre İstanbul 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşması dün yapıldı. Dosyayı karara bağlayacağını belirten mahkeme heyeti, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar tek tek söz alarak, beraat talebinde bulundu.

Üç sanığa 1000 yıla yakın hapis cezası

Mahkeme, sanık Eyüp Sever ve Murat Bal’ı ‘anayasayı ihlal’ suçu ve 12 kişinin ölümüyle ilgili ‘kasten öldürme’ suçundan toplam 13’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, bu iki sanığın ayrıca Vezneciler’deki saldırıda yaralanan 44 kişiyi yönelik eylemlerinden dolayı ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçlarından 893’er yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

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Mahkeme heyeti, sanık Gülşen Bahadır’a 12 kişiye yönelik ‘kasten öldürme’ suçundan 12 kez ağırlaştırılmış müebbet, 44 kişiyi yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ile ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçlarından toplam 893 yıl hapis cezası verdi.

Beşiktaş saldırısının failine de ceza

Beşiktaş’taki terör saldırısında sanık olarak yargılanırken, Vezneciler’deki saldırıyla irtibatlı olduğu gerekçesiyle dosyası mahkemeye gönderilen sanık Gamze Zere Karadağ’ın, Beşiktaş’taki saldırıda 39’u polis 46 kişinin öldürülmesine yardım ettiği gerekçesiyle 920 yıl, aynı olayda 242 kişiye yönelik ‘kasten öldürmeye teşebbüse yardım’ suçundan 2 bin 420 yıl, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçundan altı yıl ve ‘anayasayı ihlal’ suçundan 20 yıl olmak üzere toplam 3 bin 366 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar veren heyet, Vezneciler saldırısıyla ilgili dosyadan ise davanın reddini kararlaştırdı.

Bazı PKK’lıların dosyası ayrıldı

Mahkeme heyeti, sanık Abdulsıttar Balsak, Fahri Demircan ve Mehmet Nur Pala’yı ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan ayrı ayrı sekiz yıl dokuz ay, sanık Ahmet Erdem, Mehmet Yener, Şerafettin Yılmaz ve Hasan Turan’ı aynı suçtan ayrı ayrı yedi yıl altı ay hapis cezasına mahkum etti.

Heyet, haklarında kırmızı bültenle yakalama çıkarılan sanıklar Murat Karayılan, Duran Kalkan, Cemil Bayık ile Abdullah Korhan, Mehmet Şükrü Kahraman, Resul Sain, Ramazan Açıkgöz, Nuriye Keşbir, Mustafa Karasu, Hülya Oran ve Elif Yıldırım’ın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Sanıklar Eyüp Sever, Murat Bal, Gamze Zere Karadağ ve Gülşen Bahadır’ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, sanıklar Mehmet Nur Pala, Ahmet Erdem, Abdulsıttar Balsak ve Şerafettin Yılmaz’ın adli kontrolle tahliyesini kararlaştırdı.